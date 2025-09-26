З того часу, а це десь 11 – 12-річного віку, Анджеліна отримувала від матері нетипові подарунки, передає 24 Канал із посиланням на The Shot та Business Insider.

Яке хобі має Анджеліна Джолі?

Майбутній акторці купували…ножі. Ще з дитинства вона почала колекціонувати зброю.

У 1998 році Анджеліна з'явилася в шоу Late Night з Конаном О'Браєном, де продемонструвала вправність у володінні ножем-метеликом.

Джолі не лише колекціонерка зброї, але й уміє кидати ножі. Це вміння вона продемонструвала у фільмах про Лару Крофт, а також у стрічці "Містер і місіс Сміт".

До слова, це не єдине незвичне захоплення акторки. З 2004 року вона має приватну ліцензію пілота та літає на легкому літаку Cirrus SR22.

Що за дивне хобі має Періс Гілтон?

В одному з інтерв'ю Періс Гілтон зізналася, що вона не така, якою її більшість уявляє. Світська левиця запевняє, що вона справжня пацанка, яка любить рибалити і спостерігати за жабами. Акторці подобається ловити жаб, збирати їх у відро, а потім відпускати назад у природу.