Гостиная Джулия Робертс: актриса украсила комнату материалом, который никогда не выйдет из моды
- Джулия Робертс украсила свою гостиную натуральным деревом, которое всегда будет в моде благодаря теплой эстетике.
- Инженерное дерево и ламинат являются популярными выборами для интерьеров благодаря их экологичности и привлекательному виду.
Натуральные деревянные оттенки будут определять интерьеры 2026 года. Звезда фильма "Красотка" недавно показала уголок своей гостиной, который завораживает естественной красотой дерева.
Гостиная Джулии Робертс – это теплая, уютная ода дереву. Оно везде: от насыщенного орехового пола до текстурного серого ковра, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
Смотрите также Виктория Бехкем создала уютный уголок в доме: как повторить за дизайнером
Какой тренд в гостиной Робертс будет всегда популярным?
Сегодня дизайнеры отказываются от всего холодного и клинического в пользу теплых, уютных палитр. Серый цвет постепенно выходит из моды, уступая натуральному и светлому дереву.
Гостиная Джулии Робертс: смотрите видео
Популярность дерева обусловлена стремлением людей "привнести природу в дом" и восстановить связь с окружающей средой, а также неподвластной времени эстетикой этого материала.
Нил Бредгем, генеральный директор компании, которая занимается производством напольных покрытий, особенно советует инженерную древесину.
Инженерное дерево имеет теплый и естественный цвет. Его волокна имеют живые узоры и различные оттенки, которые гармонично дополняют любой интерьер – от современного до классического или загородного стиля.
Альтернативой может стать ламинат – более бюджетный вариант, который также имеет экологические преимущества. Ламинат – доступен по цене, имеет множество природных оттенков и устойчив к износу даже в местах с высокой проходимостью. Он дружественный к окружающей среде, ведь воспроизводит вид натурального дерева, не истощая природные ресурсы.
Издание Better homes and gardens пишет, где лучше всего использовать дерево:
- Пол: светлые породы, такие как белый дуб, визуально расширяют комнату. Они легко сочетаются с любым цветом мебели или текстиля.
- Кухонные шкафы: вместо классических белых фасадов стоит попробовать теплые оттенки дуба, бука или грецкого ореха.
- Мебель: деревянные столы, комоды или тумбочки добавляют естественности без ремонта. Даже несколько деталей из дерева делают пространство более уютным.
- Потолок: деревянные балки или панели создают эффект дачного дома или шале.
- Стены: панели или вагонка добавляют текстуры и глубины, делая комнату более выразительной.
Чем удивляет кухня Селены Гомес?
Белая кухня – это классика, но без акцентов она может выглядеть скучно. Селена Гомес показала, как легко добавить ей характера с помощью цвета. В своей кухне актриса соединила белый с оттенками синего: бирюзовые ножи, синие бокалы и кобальтовая кастрюля стали яркими деталями, которые сразу оживили пространство. И все это – без ремонта или больших затрат.