Натуральные деревянные оттенки будут определять интерьеры 2026 года. Звезда фильма "Красотка" недавно показала уголок своей гостиной, который завораживает естественной красотой дерева.

Гостиная Джулии Робертс – это теплая, уютная ода дереву. Оно везде: от насыщенного орехового пола до текстурного серого ковра, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Какой тренд в гостиной Робертс будет всегда популярным?

Сегодня дизайнеры отказываются от всего холодного и клинического в пользу теплых, уютных палитр. Серый цвет постепенно выходит из моды, уступая натуральному и светлому дереву.

Популярность дерева обусловлена стремлением людей "привнести природу в дом" и восстановить связь с окружающей средой, а также неподвластной времени эстетикой этого материала.

Нил Бредгем, генеральный директор компании, которая занимается производством напольных покрытий, особенно советует инженерную древесину.

Инженерное дерево имеет теплый и естественный цвет. Его волокна имеют живые узоры и различные оттенки, которые гармонично дополняют любой интерьер – от современного до классического или загородного стиля.

Альтернативой может стать ламинат – более бюджетный вариант, который также имеет экологические преимущества. Ламинат – доступен по цене, имеет множество природных оттенков и устойчив к износу даже в местах с высокой проходимостью. Он дружественный к окружающей среде, ведь воспроизводит вид натурального дерева, не истощая природные ресурсы.

Издание Better homes and gardens пишет, где лучше всего использовать дерево:

светлые породы, такие как белый дуб, визуально расширяют комнату. Они легко сочетаются с любым цветом мебели или текстиля. Кухонные шкафы: вместо классических белых фасадов стоит попробовать теплые оттенки дуба, бука или грецкого ореха.

вместо классических белых фасадов стоит попробовать теплые оттенки дуба, бука или грецкого ореха. Мебель : деревянные столы, комоды или тумбочки добавляют естественности без ремонта. Даже несколько деталей из дерева делают пространство более уютным.

: деревянные столы, комоды или тумбочки добавляют естественности без ремонта. Даже несколько деталей из дерева делают пространство более уютным. Потолок: деревянные балки или панели создают эффект дачного дома или шале.

деревянные балки или панели создают эффект дачного дома или шале. Стены: панели или вагонка добавляют текстуры и глубины, делая комнату более выразительной.

Чем удивляет кухня Селены Гомес?

Белая кухня – это классика, но без акцентов она может выглядеть скучно. Селена Гомес показала, как легко добавить ей характера с помощью цвета. В своей кухне актриса соединила белый с оттенками синего: бирюзовые ножи, синие бокалы и кобальтовая кастрюля стали яркими деталями, которые сразу оживили пространство. И все это – без ремонта или больших затрат.