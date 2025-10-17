Для тех, кто любит декор, книги служат не только для чтения, но и как стильный элемент интерьера. В своем домашнем офисе Виктория продемонстрировала, как грамотно размещенные книги могут стать центром внимания, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
Как Виктория Бехкем создала уютный уголок в доме?
На видео из Instagram за спиной Виктории видно высокие деревянные полки, заполненные книгами до самого потолка. Они формируют теплую атмосферу и добавляют глубины пространству, а фото и декоративные мелочи на нижних полках создают приятный визуальный контраст.
Как Виктория оформила пространство: смотрите видео
Чтобы повторить за Бехкем, достаточно установить высокие деревянные полки – они сами по себе сделают комнату более стильной. Дизайнеры советуют выбирать узкие модульные стеллажи, которые легко адаптировать под любое пространство.
Открытые модульные полки – отличный способ организовать хранение в небольших помещениях. Их можно установить почти в любом месте.
Сочетание открытых и закрытых секций поможет создать гибкую систему хранения, где можно и показать, и скрыть нужные вещи.
Bed Threads приводит еще несколько идей, как украсить дом с помощью книг:
- Специально сделанная книжная стенка может стать главным элементом комнаты.
- Расположение книг по цвету делает полку гармоничной и приятной для глаз.
- Декоративные предметы и книги вместе создают интересные композиции. Стопки книг могут стать подставками для мелких декоративных элементов.
- Большие книги с красивыми изображениями или яркими обложками делают столик стильным и приветливым для гостей.
- Выставляйте книги обложками вперед, как картины – на полках или узких рейках.
- Стопки книг можно использовать как подиумы для маленьких скульптур или декоративных предметов.
- Растения добавляют свежести и мягкости. Суккуленты и ампельные растения хорошо заполняют пустые места на полках.
- Чтобы комната не выглядела загроможденной, выбирайте несколько книг, подходящих по цвету к вашему интерьеру.
- Тромплей-обои с книгами добавляют веселый акцент в комнате и создают иллюзию книжной полки.
- Для образования современного интерьера можно располагать книги цветными блоками, или обложками к стене для текстуры.
- Старые книги с кожаными или потертыми обложками добавляют тепла и характера комнате.
- Книги могут контрастировать с интерьером или дополнять его, образуя интересные цветовые акценты.
- Старую лестницу или деревянные ящики можно использовать как нестандартные книжные полки, создающие уникальный стиль.
Как выбрать лучшее освещение для комнаты?
Освещение влияет на комфорт глаз: слишком яркое или холодное раздражает и вызывает усталость, а тусклое заставляет перенапрягать зрение. Чтобы избежать проблем: используйте многоуровневый свет – общий, точечный и акцентный; выбирайте теплые оттенки (2700–4000 K); обеспечьте равномерное освещение без резких контрастов; делайте яркость регулируемой с помощью диммеров или сценариев света.