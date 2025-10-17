Для тих, хто любить декор, книги слугують не лише для читання, а й як стильний елемент інтер'єру. У своєму домашньому офісі Вікторія продемонструвала, як грамотно розміщені книги можуть стати центром уваги, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
Дивіться також Є вдома у кожного: який секретний інгредієнт допоможе натерти скло за секунди
Як Вікторія Бехкем створила затишний куток в оселі?
На відео з Instagram за спиною Вікторії видно високі дерев'яні полиці, заповнені книгами до самої стелі. Вони формують теплу атмосферу й додають глибини простору, а фото та декоративні дрібниці на нижніх полицях створюють приємний візуальний контраст.
Як Вікторія оформила простір: дивіться відео
Щоб повторити за Бехкем, достатньо встановити високі дерев'яні полиці – вони самі по собі зроблять кімнату стильнішою. Дизайнери радять обирати вузькі модульні стелажі, які легко адаптувати під будь-який простір.
Відкриті модульні полиці – чудовий спосіб організувати зберігання в невеликих приміщеннях. Їх можна встановити майже будь-де.
Поєднання відкритих і закритих секцій допоможе створити гнучку систему зберігання, де можна і показати, і приховати потрібні речі.
Bed Threads наводить ще кілька ідей, як прикрасити оселю за допомогою книг:
- Спеціально зроблена книжкова стінка може стати головним елементом кімнати.
- Розташування книг за кольором робить полицю гармонійною і приємною для очей.
- Декоративні предмети та книги разом створюють цікаві композиції. Стосики книг можуть стати підставками для дрібних декоративних елементів.
- Великі книги з красивими зображеннями або яскравими обкладинками роблять столик стильним і привітним для гостей.
- Виставляйте книги обкладинками вперед, як картини – на полицях або вузьких рейках.
- Стосики книг можна використовувати як подіуми для маленьких скульптур чи декоративних предметів.
- Рослини додають свіжості й м'якості. Сукуленти та ампельні рослини добре заповнюють порожні місця на полицях.
- Щоб кімната не виглядала захаращеною, обирайте кілька книг, що підходять за кольором до вашого інтер'єру.
- Тромплей-шпалери з книгами додають веселий акцент у кімнаті і створюють ілюзію книжкової полиці.
- Для утворення сучасного інтер'єру можна розташовувати книги кольоровими блоками, або обкладинками до стіни для текстури.
- Старі книги з шкіряними або потертими обкладинками додають тепла і характеру кімнаті.
- Книги можуть контрастувати з інтер'єром або доповнювати його, утворюючи цікаві кольорові акценти.
- Стару драбину або дерев'яні ящики можна використати як нестандартні книжкові полиці, що створюють унікальний стиль.
Як обрати найкраще освітлення для кімнати?
Освітлення впливає на комфорт очей: занадто яскраве або холодне дратує і спричиняє втому, а тьмяне змушує перенапружувати зір. Щоб уникнути проблем: використовуйте багаторівневе світло – загальне, точкове та акцентне; обирайте теплі відтінки (2700–4000 K); забезпечте рівномірне освітлення без різких контрастів; робіть яскравість регульованою за допомогою димерів або сценаріїв світла.