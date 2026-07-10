Этот трюк с поливом может спасти ваши растения в жару

Летняя жара становится настоящим испытанием не только для людей, но и для комнатных растений. В жаркие дни почва в горшках быстро пересыхает, листья теряют упругость, а корневая система может страдать от недостатка влаги.

Именно поэтому специалисты Express.co.uk советуют обратить внимание на способ полива, который многие недооценивают. Речь идет о нижнем поливе – методе, который помогает растениям более равномерно получать воду и легче переносить высокие температуры.

Почему обычный полив не всегда помогает?

В сильную жару пересушенная почва нередко становится водоотталкивающей. Из-за этого вода, которую льют сверху, быстро стекает по стенкам горшка и почти не доходит до корней. В результате создается впечатление, что растение хорошо полили, хотя основная часть корневой системы продолжает испытывать недостаток влаги.

При нижнем поливе горшок ставят в емкость с водой, после чего почва сама постепенно впитывает необходимое количество влаги через дренажные отверстия. Такой способ имеет сразу несколько преимуществ:

вода равномерно пропитывает весь земляной ком;

корни получают больше влаги;

почва дольше остается увлажненной;

листья остаются сухими, что снижает риск грибковых заболеваний.

Кроме того, когда влага поступает снизу, корневая система развивается глубже, что делает растение сильнее и более устойчивым к засухе.



Как поливать растения в жару / Фото Unsplash

Для каких растений этот метод особенно полезен?

Нижний полив хорошо подходит многим комнатным растениям, особенно тем, которые активно растут летом или чувствительно реагируют на пересыхание почвы. Среди них:

монстера;

филодендрон;

африканская фиалка;

папоротники;

пеперомия;

замиокулькас;

сансевиерия (тещин язык).

Также этот метод помогает избежать попадания воды на листья, что особенно важно для растений, склонных к появлению пятен или гнили. Нижний полив не обязательно использовать постоянно. Его можно чередовать с обычным способом в зависимости от вида растения, температуры воздуха и состояния почвы.