Микроволновые печи уходят в прошлое: что теперь устанавливают на современных кухнях

На фотографиях современных кухонь микроволновую печь становится все труднее заметить. Ее уже не обязательно устанавливают над плитой или оставляют посреди столешницы, а часть привычных задач теперь могут выполнять аэрогрили, многофункциональные духовки и другая кухонная техника.

Однако дизайнеры не считают, что микроволновые печи уходят в прошлое. Они по-прежнему остаются удобным средством для быстрого разогрева еды и напитков, просто в современных кухнях их чаще встраивают в мебель или прячут в кладовой, пишет The Spruce.

Почему от микроволновок не спешат отказываться?

Некоторые повседневные задачи микроволновая печь до сих пор выполняет быстрее и проще, чем другая техника. В ней можно за несколько минут подогреть кофе, разогреть остатки ужина, растопить нужный ингредиент или приготовить быстрый перекус.

Микроволновые печи по-прежнему очень полезны. Многие владельцы могут пользоваться ими реже, но это самый удобный способ подогреть, например, кофе. Они также хорошо подходят тем, кто любит готовить пакетированный попкорн,

– пояснила старший дизайнер Aidan Design Келли Эмерсон.

Особенно удобной такая техника остается для семей с детьми, ведь позволяет быстро разогреть замороженные перекусы или готовое блюдо, не тратя много времени на приготовление.

Микроволновые печи лучше альтернативных приборов справляются с разогревом остатков еды, подогревом напитков, растапливанием ингредиентов и приготовлением быстрых блюд,

– отметил дизайнер Карлос Найс.

Он также отметил, что на американском рынке жилья полный отказ от микроволновой печи может сделать кухню менее удобной и повлиять на ее привлекательность для части будущих покупателей. Поэтому специалисты чаще оставляют этот прибор, но ищут для него менее заметное место.

Микроволновую печь оставляют, но убирают с глаз долой

В современных проектах меняется не сама техника, а способ ее размещения. Микроволновые печи все реже устанавливают над плитой или оставляют на рабочей поверхности, поскольку дизайнеры стараются сделать кухню визуально более спокойной.

Мы по-прежнему включаем их почти в каждую кухню, но больше не ставим там, где все сразу увидят. Так кухня остается чистой и красивой, а необходимое удобство никуда не исчезает,

– пояснила директор по дизайну кухонь и ванных комнат компании Anthony Wilder Design/Build Шеннон Кадвелл.

Один из самых распространенных вариантов – установить микроволновую печь в кладовой или встроить ее в кухонную мебель. Так прибор остается доступным, но не привлекает к себе все внимание.

Многим владельцам не нравится, как обычная микроволновка влияет на внешний вид кухни, особенно если речь идет об индивидуальном, более дорогом или изысканном интерьере,

– рассказал Найс.

Некоторые заказчики выбирают модели, которые устанавливаются под столешницей, или микроволновые ящики. Технику также можно встроить в кухонный остров или спрятать в специальном шкафу для бытовой техники. В таком случае она не занимает рабочую поверхность, но остается под рукой, когда нужно быстро разогреть еду.