Не только уютно, но и тепло: как модернизировать свои батареи, чтобы не переплачивать

С приходом осени ночи становятся все холоднее, и даже любимый дом может казаться менее уютным. Эксперты советуют не спешить включать отопление на полную, а воспользоваться простыми и эффективными способами сохранить тепло и одновременно уменьшить счета за электроэнергию и газ.

Гендиректор компании Flooring Hut Пол Брюстер поделился четырьмя проверенными советами, которые помогут поддержать комфорт в доме даже в самые пасмурные дни, передает 24 Канал со ссылкой на Express.co.

Как модернизировать свои батареи?

Установите светоотражающую изоляцию за радиаторами

Брюстер советует прикрепить светоотражающую фольгу за батареями – она будет отражать тепло обратно в комнату, вместо того, чтобы оно выходило сквозь стены. Самый дешевый вариант – обычная оловянная фольга, которую легко найти в каждом хозяйстве.

Добавьте коврики для дополнительного тепла

Ковры – не только декор, но и замечательный теплоизолятор. Они сохраняют тепло в помещении, особенно на плитке, ламинате или паркете. Если пол деревянный – лучше выбрать толстый ковер. А для экономного варианта можно подложить картон или одеяло под старый ковер.

Герметизируйте щели и трещины

Даже мелкие трещины в полу или возле окон способны "выпускать" тепло. Эксперт советует зашпаклевать отверстия или использовать герметик – это уменьшит сквозняки и позволит дольше удерживать тепло в комнате.



Как модернизировать свои батареи, чтобы не переплачивать / Фото ARSENAL D

В блоге Focus on Energy советуют, использовать солнечную энергию. Ведь даже зимой солнце может обогревать комнату. Поэтому, открывайте шторы днем, особенно на южных окнах, и закрывайте их сразу после захода солнца.

Как сократить расходы на электроэнергии?