Не только уютно, но и тепло: как модернизировать свои батареи, чтобы не переплачивать
- Установка светоотражающей фольги за батареями помогает отражать тепло обратно в комнату.
- Герметизация щелей и использование ковров может существенно снизить потери тепла и повысить эффективность отопления.
С приходом осени ночи становятся все холоднее, и даже любимый дом может казаться менее уютным. Эксперты советуют не спешить включать отопление на полную, а воспользоваться простыми и эффективными способами сохранить тепло и одновременно уменьшить счета за электроэнергию и газ.
Гендиректор компании Flooring Hut Пол Брюстер поделился четырьмя проверенными советами, которые помогут поддержать комфорт в доме даже в самые пасмурные дни, передает 24 Канал со ссылкой на Express.co.
Как модернизировать свои батареи?
- Установите светоотражающую изоляцию за радиаторами
Брюстер советует прикрепить светоотражающую фольгу за батареями – она будет отражать тепло обратно в комнату, вместо того, чтобы оно выходило сквозь стены. Самый дешевый вариант – обычная оловянная фольга, которую легко найти в каждом хозяйстве.
- Добавьте коврики для дополнительного тепла
Ковры – не только декор, но и замечательный теплоизолятор. Они сохраняют тепло в помещении, особенно на плитке, ламинате или паркете. Если пол деревянный – лучше выбрать толстый ковер. А для экономного варианта можно подложить картон или одеяло под старый ковер.
- Герметизируйте щели и трещины
Даже мелкие трещины в полу или возле окон способны "выпускать" тепло. Эксперт советует зашпаклевать отверстия или использовать герметик – это уменьшит сквозняки и позволит дольше удерживать тепло в комнате.
Как модернизировать свои батареи, чтобы не переплачивать / Фото ARSENAL D
В блоге Focus on Energy советуют, использовать солнечную энергию. Ведь даже зимой солнце может обогревать комнату. Поэтому, открывайте шторы днем, особенно на южных окнах, и закрывайте их сразу после захода солнца.
Как сократить расходы на электроэнергии?
- Эксперты отмечают, что иногда достаточно нескольких бюджетных решений, чтобы температура в квартире поднялась на несколько градусов, а счета за отопление – снизились.
- К примеру, резиновые или поролоновые уплотнители для окон могут уменьшить потери тепла до 25%. Плотные шторы и ковры помогают сохранять тепло, а фольга за батареями возвращает тепло в комнату.