Не лише затишно, але й тепло: як модернізувати свої батареї, щоб не переплачувати

З приходом осені ночі стають дедалі холоднішими, і навіть улюблений дім може здаватися менш затишним. Експерти радять не поспішати вмикати опалення на повну, а скористатися простими та ефективними способами зберегти тепло і водночас зменшити рахунки за електроенергію та газ.

Гендиректор компанії Flooring Hut Пол Брюстер поділився чотирма перевіреними порадами, які допоможуть підтримати комфорт у домівці навіть у найпохмуріші дні, передає 24 Канал з посиланням на Express.co.

Як модернізувати свої батареї?

Встановіть світловідбивну ізоляцію за радіаторами

Брюстер радить прикріпити світловідбивну фольгу за батареями – вона відбиватиме тепло назад у кімнату, замість того, щоб воно виходило крізь стіни. Найдешевший варіант – звичайна олов'яна фольга, яку легко знайти в кожному господарстві.

Додайте килимки для додаткового тепла

Килими – не лише декор, а й чудовий теплоізолятор. Вони зберігають тепло в приміщенні, особливо на плитці, ламінаті чи паркеті. Якщо підлога дерев'яна – краще обрати товстий килим. А для економного варіанту можна підкласти картон або ковдру під старий килим.

Герметизуйте щілини та тріщини

Навіть дрібні тріщини у підлозі чи біля вікон здатні "випускати" тепло. Експерт радить зашпаклювати отвори або використати герметик – це зменшить протяги й дозволить довше утримувати тепло в кімнаті.



Як модернізувати свої батареї, щоб не переплачувати / Фото ARSENAL D

У блозі Focus on Energy радять, використовувати сонячну енергію. Адже навіть узимку сонце може обігрівати кімнату. Тож, відчиняйте штори вдень, особливо на південних вікнах, і закривайте їх одразу після заходу сонця.

Як скоротити витрати на електроенергії?