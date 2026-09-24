Поставьте это у окна –, и лишняя влага исчезнет: осенний лайфхак

С наступлением холодов на окнах часто появляются капли воды. Избавиться от избыточного конденсата можно не только с помощью дорогого осушителя – в этом помогут простые средства, которые найдутся дома.

Как пишет польское издание SE.pl, уменьшить количество влаги в воздухе можно с помощью простых домашних средств. Некоторые из них можно поставить прямо на подоконник.

Какое средство поможет впитать лишнюю влагу?

Один из самых простых способов – поставить у окна небольшую открытую емкость с поваренной солью. Она способна поглощать влагу из воздуха, поэтому может быть полезна в местах, где регулярно скапливается конденсат.

Еще один вариант – пищевая сода. Она также поглощает определенное количество влаги, хотя ее возможности в этом плане ограничены. Соль или соду нужно периодически проверять. Если содержимое емкости стало влажным или слежалось, его стоит заменить.



Сода поможет впитать лишнюю влагу / Фото Unsplash

Что еще поставить на подоконник?

В качестве дополнительного поглотителя влаги можно использовать наполнитель для кошачьих туалетов. Некоторые его виды хорошо впитывают воду. Небольшое количество наполнителя можно насыпать в открытую емкость и поставить неподалеку от окна. В то же время этот способ не стоит рассматривать как полноценную замену вентиляции или осушителя воздуха – особенно если в помещении постоянно высокая влажность.

Важно также обеспечить нормальную циркуляцию теплого воздуха возле окна. Длинные плотные шторы, широкий подоконник или мебель, установленная непосредственно у радиатора, могут препятствовать циркуляции теплого воздуха. Из-за этого стекло остается более холодным, а вероятность появления конденсата возрастает.

Поэтому перед батареей желательно оставлять свободное пространство, чтобы теплый воздух беспрепятственно поднимался к окну.

Что стоит сделать уже сейчас?

Чтобы уменьшить запотевание окон осенью, можно:

поставить на подоконник емкость с солью;

при необходимости использовать соду или подходящий наполнитель для кошачьего туалета;

регулярно проветривать комнаты;

не сушить большое количество белья в закрытом помещении;

не перекрывать батареи шторами или мебелью;

следить за уровнем влажности в доме.

Важно: домашние поглотители могут помочь только при небольшом количестве влаги. Если конденсат появляется постоянно или на окнах уже образуется плесень, стоит искать причину повышенной влажности – в первую очередь проверить вентиляцию и условия в помещении.