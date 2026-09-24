Как пишет польское издание SE.pl, уменьшить количество влаги в воздухе можно с помощью простых домашних средств. Некоторые из них можно поставить прямо на подоконник.
Какое средство поможет впитать лишнюю влагу?
Один из самых простых способов – поставить у окна небольшую открытую емкость с поваренной солью. Она способна поглощать влагу из воздуха, поэтому может быть полезна в местах, где регулярно скапливается конденсат.
Еще один вариант – пищевая сода. Она также поглощает определенное количество влаги, хотя ее возможности в этом плане ограничены. Соль или соду нужно периодически проверять. Если содержимое емкости стало влажным или слежалось, его стоит заменить.
Сода поможет впитать лишнюю влагу / Фото Unsplash
Что еще поставить на подоконник?
В качестве дополнительного поглотителя влаги можно использовать наполнитель для кошачьих туалетов. Некоторые его виды хорошо впитывают воду. Небольшое количество наполнителя можно насыпать в открытую емкость и поставить неподалеку от окна. В то же время этот способ не стоит рассматривать как полноценную замену вентиляции или осушителя воздуха – особенно если в помещении постоянно высокая влажность.
Важно также обеспечить нормальную циркуляцию теплого воздуха возле окна. Длинные плотные шторы, широкий подоконник или мебель, установленная непосредственно у радиатора, могут препятствовать циркуляции теплого воздуха. Из-за этого стекло остается более холодным, а вероятность появления конденсата возрастает.
Поэтому перед батареей желательно оставлять свободное пространство, чтобы теплый воздух беспрепятственно поднимался к окну.
Что стоит сделать уже сейчас?
Чтобы уменьшить запотевание окон осенью, можно:
- поставить на подоконник емкость с солью;
- при необходимости использовать соду или подходящий наполнитель для кошачьего туалета;
- регулярно проветривать комнаты;
- не сушить большое количество белья в закрытом помещении;
- не перекрывать батареи шторами или мебелью;
- следить за уровнем влажности в доме.
Важно: домашние поглотители могут помочь только при небольшом количестве влаги. Если конденсат появляется постоянно или на окнах уже образуется плесень, стоит искать причину повышенной влажности – в первую очередь проверить вентиляцию и условия в помещении.