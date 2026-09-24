Як пише польське видання SE.pl, зменшити кількість вологи в повітрі можна за допомогою простих домашніх засобів. Деякі з них можна поставити безпосередньо на підвіконня.

Який засіб допоможе увібрати зайву вологу?

Один із найпростіших способів – поставити біля вікна невелику відкриту місткість із кухонною сіллю. Вона здатна поглинати вологу з повітря, тому може бути корисною в місцях, де регулярно накопичується конденсат.

Ще один варіант – харчова сода. Вона також поглинає певну кількість вологи, хоча її можливості в цьому плані обмежені. Сіль або соду потрібно періодично перевіряти. Якщо вміст місткості став вологим або злежався, його варто замінити.



Сода допоможе увібрати зайву вологу / Фото Unsplash

Що ще поставити на підвіконня?

Як додатковий поглинач вологи можна використати котячий наповнювач. Деякі його види добре вбирають воду. Невелику кількість наповнювача можна насипати у відкриту місткість і поставити неподалік від вікна. Водночас цей спосіб не варто сприймати як повноцінну заміну вентиляції або осушувачу повітря – особливо якщо в приміщенні постійно висока вологість.

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Важливо також забезпечити нормальний рух теплого повітря біля вікна. Довгі щільні штори, широке підвіконня або меблі, встановлені безпосередньо біля радіатора, можуть перешкоджати циркуляції теплого повітря. Через це скло залишається холоднішим, а ймовірність появи конденсату зростає.

Тому перед батареєю бажано залишати вільний простір, щоб тепле повітря безперешкодно піднімалося до вікна.

Що варто зробити вже зараз?

Щоб зменшити запотівання вікон восени, можна:

поставити на підвіконня місткість із сіллю;

за потреби використовувати соду або відповідний котячий наповнювач;

регулярно провітрювати кімнати;

не сушити велику кількість білизни в закритому приміщенні;

не перекривати батареї шторами чи меблями;

стежити за рівнем вологості в оселі.

Важливо: домашні поглиначі можуть допомогти лише з невеликою кількістю вологи. Якщо конденсат з'являється постійно або на вікнах уже утворюється пліснява, варто шукати причину підвищеної вологості – насамперед перевірити вентиляцію та умови в приміщенні.