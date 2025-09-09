В раковины можно не задумываясь выливать всевозможную воду. Однако тогда как некоторые из этих случаев абсолютно безопасны, другие могут привести к проблемам.

Так, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, выливание кипятка в раковину может нанести достаточно много вреда. Что может произойти и как действовать взамен, рассказываем далее.

К теме Верните раковине чистоту: как раскрутить слив и очистить его внутри

Почему кипяток нельзя выливать в раковину?

Если на кухне все еще есть чугунные или медные трубы, они могут выдерживать сильную температуру. Но большинство современных домов уже имеют другую сантехнику, произведенную из ПВХ. Это прочный пластик, но недостаточно, чтобы выдерживать температуру кипятка.

В результате такие трубы могут подвергнуться повреждениям. Кипяток может привести к размягчению и провисанию труб или даже к их разрыву, если клей расплавится или трубы деформируются.

Кроме того, если использовать кипяток для очистки засоров, нет гарантии, что с загрязнением произойдет что-то большее, чем оно будет продвинуто чуть дальше по трубе. А вот трубы таким образом будут подвергаться более длительному воздействию кипятка, что повышает риск повреждений.

Кипящая вода может повредить трубы / Фото Freepik

Что делать вместо этого?

Если на кухне установлена современная сантехника, не стоит рисковать с выливанием кипятка в раковину. Вместо этого дайте воде остыть в течение 10 – 15 минут, прежде чем выливать ее в канализацию.

В случае же с засорами стоит сначала попробовать очистить трубу механически или, если раковина вообще не сливает воду, воспользоваться вантузом.

Почему раковина не сливает воду?

Засорение – это наиболее распространенная среди причин проблем со сливом воды в раковине. Однако не единственная.

Кроме того, что трубы могут забиваться посторонними предметами, жиром, волосами, мелким мусором, они также могут быть неправильно установлены.

Однако, к счастью, все эти неурядицы можно устранить. И иногда для этого даже не нужно вызывать сантехника.