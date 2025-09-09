У раковини можна не замислюючись виливати всіляку воду. Однак тоді як деякі з цих випадків абсолютно безпечні, інші можуть призвести до проблем.

Так, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, виливання окропу в раковину може завдати достатньо багато шкоди. Що може статися та як діяти натомість, розповідаємо далі.

До теми Поверніть раковині чистоту: як розкрутити злив та очистити його всередині

Чому окріп не можна виливати у раковину?

Якщо на кухні все ще є чавунні або мідні труби, вони можуть витримувати сильну температуру. Але більшість сучасних будинків вже мають іншу сантехніку, вироблену з ПВХ. Це міцний пластик, але недостатньо, щоб витримувати температуру окропу.

У результаті такі труби можуть зазнати пошкоджень. Окріп може призвести до розм’якшення та провисання труб або навіть до їх розриву, якщо клей розплавиться або труби деформуються.

Крім того, якщо використовувати окріп для очищення засмічень, немає гарантії, що зі забрудненням станеться щось більше, ніж воно буде просунуто трохи далі по трубі. А ось труби таким чином будуть піддаватися тривалішому впливу окропу, що підвищує ризик пошкоджень.

Кипляча вода може пошкодити труби / Фото Freepik

Що робити замість цього?

Якщо на кухні встановлена сучасна сантехніка, не варто ризикувати з виливанням окропу у раковину. Натомість дайте воді охолонути протягом 10 – 15 хвилин, перш ніж виливати її в каналізацію.

У випадку ж із засміченнями варто спершу спробувати очистити трубу механічно або, якщо раковина взагалі не зливає воду, скористатися вантузом.

Чому раковина не зливає воду?

Засмічення – це найбільш поширена серед причин проблем зі зливом води у раковині. Однак не єдина.

Крім того, що труби можуть забиватися сторонніми предметами, жиром, волоссям, дрібним сміттям, вони також можуть бути неправильно встановлені.

Проте, на щастя, всі ці негаразди можна усунути. І іноді для цього навіть не потрібно викликати сантехніка.