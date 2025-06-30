Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Woman & Home.

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Сторонні предмети у раковині

Якщо сталося раптове засмічення, то слід перевірити, чи не впали в раковину сторонні предмети. Можливо, всередину щось впустили діти чи інші дрібниці. Деякі предмети залишаються нагорі, тому витягнути їх не проблема. Однак, якщо предмет провалився всередину, то, ймовірно, доведеться трохи розібрати сифон.

Жир чи залишки їжі

Якщо в раковину потрапляє жир після приготування страв чи залишки їжі, то це може бути причиною засмічення. Щоб позбутися затверділого жиру у каналізації, слід використовувати рідкий ферментний засіб для прочищення.

Волосся, мило та хімікати

Поширеною причиною засмічення раковини є накопичення волосся та мила. Це можна легко виправити за допомогою простих інструментів. Щоб волосся не засмічувало злив, то краще раз на місяць використовувати спеціальні ферментні засоби.

Сміття та бруд

Сміття та бруд також можуть бути причиною засмічення. До прикладу, якщо після миття кросівок у зливі може накопичуватися гравій, залишки землі чи листя. Якщо причина поганого зливу у цьому, то проблему можна легко вирішити, якщо розібрати сифон.

Проблеми з каналізацією

Якщо у трубах під раковиною не видно засмічень, а вода погано стікає, то проблема може бути набагато серйознішою. Можливо, проблеми виникли безпосередньо на зливній лінії. У таких випадках слід звернутися до сантехніка.

Неякісно або неправильно встановлений злив

Поганий злив може бути й у випадку, якщо його встановили неправильно або використали погані та неякісні матеріали. У таких випадках, якщо немає засмічення всередині, слід завжди звертатися до сантехніків.

Засмічення зовнішніх зливів

Якщо каналізація заповнена або ж зовнішні зливи засмічені, то вода з раковини також може погано стікати. У таких випадках інженер має оглянути всі відповідні споруди, перш ніж проводити очищення зовнішніх зливів.

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