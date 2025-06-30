Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Woman & Home.

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Посторонние предметы в раковине

Если произошло внезапное засорение, то следует проверить, не упали ли в раковину посторонние предметы. Возможно, внутрь что-то уронили дети или другие мелочи. Некоторые предметы остаются наверху, поэтому вытащить их не проблема. Однако, если предмет провалился внутрь, то, вероятно, придется немного разобрать сифон.

Жир или остатки пищи

Если в раковину попадает жир после приготовления блюд или остатки пищи, то это может быть причиной засорения. Чтобы избавиться от затвердевшего жира в канализации, следует использовать жидкое ферментное средство для прочистки.

Волосы, мыло и химикаты

Распространенной причиной засорения раковины является накопление волос и мыла. Это можно легко исправить с помощью простых инструментов. Чтобы волосы не засоряли слив, то лучше раз в месяц использовать специальные ферментные средства.

Мусор и грязь

Мусор и грязь также могут быть причиной засорения. К примеру, если после мытья кроссовок в сливе может накапливаться гравий, остатки земли или листьев. Если причина плохого слива в этом, то проблему можно легко решить, если разобрать сифон.

Проблемы с канализацией

Если в трубах под раковиной не видно засоров, а вода плохо стекает, то проблема может быть гораздо серьезнее. Возможно, проблемы возникли непосредственно на сливной линии. В таких случаях следует обратиться к сантехнику.

Некачественно или неправильно установленный слив

Плохой слив может быть и в случае, если его установили неправильно или использовали плохие и некачественные материалы. В таких случаях, если нет засора внутри, следует всегда обращаться к сантехникам.

Засорение внешних сливов

Если канализация заполнена или внешние сливы засорены, то вода из раковины также может плохо стекать. В таких случаях инженер должен осмотреть все соответствующие сооружения, прежде чем проводить очистку внешних сливов.

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