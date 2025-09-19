Кажется, что сливать масло или жир в раковину после приготовления пищи – это логичное решение, ведь все бесследно исчезнет вместе с водой.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Львовводоканал, на самом деле такая практика может стать серьезной проблемой как для кухни, так и для всей канализационной системы. В чем заключается опасность, рассказываем далее.

Почему нельзя сливать жир в раковину?

На первый взгляд, слить после приготовления пищи немного жира или масла в канализацию кажется мелочью. Но в трубах эта жидкость быстро застывает и превращается в жирные пробки.

В результате это грозит:

забитыми канализационными трубами в доме и на улице;

неприятными запахами;

дополнительной нагрузкой на очистные сооружения.

Как правильно утилизировать жир?

Чтобы избежать проблем, стоит:

дать жиру застыть, собрать его салфеткой и выбросить в мусорное ведро;

остатки масла сливать в банку или контейнер, а не в канализацию;

выливать и выбрасывать остатки масла в контейнеры со смешанными отходами.

В общем главное правило – не использовать раковину как помойку.

Не все вещи являются безопасными для канализации / Фото Freepik

Что еще нельзя сливать в канализацию?

Как пишет Eyman Plumbing Heating & Air, жир и масло – не единственные вещи, которым не место в канализации. Также туда не желательно отправлять:

Кошачий наполнитель. Он быстро забивает трубы.

Яичную скорлупу. Твердые куски царапают трубы и цепляют другие отходы.

Кофейную гущу. Она слипается и ведет себя как песок в трубах.

Наклейки из фруктов и овощей. Клей прилипает, а пластик не разлагается.

Мука. Она в воде превращается в клейкую массу.

Ватные шарики и бумажные полотенца. Долго не разлагаются и блокируют трубы.

Просроченные лекарства. Загрязняют воду и вредят экосистемам.

Салфетки "смываемые". На самом деле они создают пробки, слипаются в комки.

Краски. Они содержат опасные химикаты, которые вредят окружающей среде.

Средства женской гигиены. Не растворяются, забивают трубы и очистительные системы.

Кости. Вызывают засорение.



Лучше все это выбрасывать в мусорник, а органические отходы (кофе, кости, скорлупу) – использовать для компоста.

Как уберечь трубы дома?

Чтобы канализационная система исправно служила и не испытывала повреждений, важно внимательно следить за состоянием труб и не вредить им.

В частности, в раковину не стоит выливать кипяток. Современные пластиковые трубы могут не выдержать высоких температур, что приведет к их повреждению или разрыву из-за высокой температуры.

Вместо этого следует дать воде остыть.