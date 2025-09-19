Мелочь, которая может стать большой проблемой: почему нельзя выливать жир в канализацию
- Сливание жира в канализацию приводит к образованию жирных пробок, забиванию труб и неприятным запахам.
- Рекомендуется утилизировать жир, давая ему застыть и выбрасывая в мусорник, а остатки масла сливать в контейнеры, а не в раковину.
Кажется, что сливать масло или жир в раковину после приготовления пищи – это логичное решение, ведь все бесследно исчезнет вместе с водой.
Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Львовводоканал, на самом деле такая практика может стать серьезной проблемой как для кухни, так и для всей канализационной системы. В чем заключается опасность, рассказываем далее.
Почему нельзя сливать жир в раковину?
На первый взгляд, слить после приготовления пищи немного жира или масла в канализацию кажется мелочью. Но в трубах эта жидкость быстро застывает и превращается в жирные пробки.
В результате это грозит:
- забитыми канализационными трубами в доме и на улице;
- неприятными запахами;
- дополнительной нагрузкой на очистные сооружения.
Как правильно утилизировать жир?
Чтобы избежать проблем, стоит:
- дать жиру застыть, собрать его салфеткой и выбросить в мусорное ведро;
- остатки масла сливать в банку или контейнер, а не в канализацию;
- выливать и выбрасывать остатки масла в контейнеры со смешанными отходами.
В общем главное правило – не использовать раковину как помойку.
Что еще нельзя сливать в канализацию?
Как пишет Eyman Plumbing Heating & Air, жир и масло – не единственные вещи, которым не место в канализации. Также туда не желательно отправлять:
- Кошачий наполнитель. Он быстро забивает трубы.
- Яичную скорлупу. Твердые куски царапают трубы и цепляют другие отходы.
- Кофейную гущу. Она слипается и ведет себя как песок в трубах.
- Наклейки из фруктов и овощей. Клей прилипает, а пластик не разлагается.
- Мука. Она в воде превращается в клейкую массу.
- Ватные шарики и бумажные полотенца. Долго не разлагаются и блокируют трубы.
- Просроченные лекарства. Загрязняют воду и вредят экосистемам.
- Салфетки "смываемые". На самом деле они создают пробки, слипаются в комки.
- Краски. Они содержат опасные химикаты, которые вредят окружающей среде.
- Средства женской гигиены. Не растворяются, забивают трубы и очистительные системы.
- Кости. Вызывают засорение.
Лучше все это выбрасывать в мусорник, а органические отходы (кофе, кости, скорлупу) – использовать для компоста.
Как уберечь трубы дома?
Чтобы канализационная система исправно служила и не испытывала повреждений, важно внимательно следить за состоянием труб и не вредить им.
В частности, в раковину не стоит выливать кипяток. Современные пластиковые трубы могут не выдержать высоких температур, что приведет к их повреждению или разрыву из-за высокой температуры.
Вместо этого следует дать воде остыть.