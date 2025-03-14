Все ли типы наполнителей вписываются в эти критерии, и какие из них точно не стоит смывать в унитаз, рассказывает 24 Канал.

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Какие наполнители нельзя смывать в канализацию

Среди множества видов наполнителей есть те, что точно нельзя смывать в канализацию, в частности речь идет о следующих:

Силикагелевые. Они не растворяются вообще и могут повредить канализацию.

Бентонитовые. Такие наполнители при контакте с водой разбухают, что вызывает засорение.

Древесные. Эти виды также часто разбухают в воде и могут засорять канализацию.

Какие наполнители безопасны для канализации: смотрите видео

Какой наполнитель можно смывать в унитаз

Есть только два вида наполнителей, которые можно безопасно утилизировать в канализации, и это кукурузный и соевый (тофу) наполнители.

Первый состоит из измельченных волокон кукурузных початков, хорошо впитывает влагу, образует комочки и легко растворяется, не засоряя трубы.

В то же время второй изготовлен из соевых волокон, которые также растворяются в воде. Этот наполнитель тоже образует компактные комочки, которые не расширяются в трубах, и не создает больших нагрузок на канализационную систему.

Каждый, кто имеет четвероногого друга, знает, как трудно не только найти наполнитель для туалета, а и как убрать шерсть в доме. Впрочем, удалить ее можно и без агрессивных химических средств только с помощью пылесоса.

Советы по безопасному смыванию наполнителя

Чтобы избежать проблем с канализацией, смывайте только небольшие порции безопасных наполнителей.

Также перед использованием внимательно читайте инструкцию от производителя.

А если у вас старая канализационная система, лучше выбрасывать наполнитель в компост или помойку.