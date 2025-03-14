Чи всі типи наповнювачів вписуються у ці критерії, і які з них точно не варто змивати в унітаз, розповідає 24 Канал.
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Які наповнювачі не можна змивати в каналізацію
Серед безлічі видів наповнювачів є ті, що точно не можна змивати в каналізацію, зокрема йдеться про наступні:
Силікагелеві. Вони не розчиняються взагалі та можуть пошкодити каналізацію.
Бентонітові. Такі наповнювачі при контакті з водою розбухають, що спричиняє засмічення.
Деревні. Ці види також часто розбухають у воді й можуть засмічувати каналізацію.
Які наповнювачі безпечні для каналізації: дивіться відео
Який наповнювач можна змивати в унітаз
Є лише два види наповнювачів, які можна безпечно утилізувати в каналізації, і це кукурудзяний та соєвий (тофу) наповнювачі.
Перший складається з подрібнених волокон кукурудзяних качанів, добре вбирає вологу, утворює грудочки та легко розчиняється, не засмічуючи труби.
Водночас другий виготовлений із соєвих волокон, які також розчиняються у воді. Цей наповнювач теж утворює компактні грудочки, які не розширюються у трубах, й не створює великих навантажень на каналізаційну систему.
Кожен, хто має чотирилапого друга, знає, як важко не тільки знайти наповнювач для туалету, а і як прибрати шерсть у домі. Втім, видалити її можна і без агресивних хімічних засобів лише за допомогою пилососа.
Поради щодо безпечного змивання наповнювача
Щоб уникнути проблем з каналізацією, змивайте лише невеликі порції безпечних наповнювачів.
Також перед використанням уважно читайте інструкцію від виробника.
А якщо у вас стара каналізаційна система, краще викидати наповнювач у компост або смітник.