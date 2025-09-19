Дрібниця, що може стати великою проблемою: чому не можна виливати жир у каналізацію
- Зливання жиру в каналізацію призводить до утворення жирних пробок, забиття труб і неприємних запахів.
- Рекомендується утилізувати жир, даючи йому застигнути і викидаючи у смітник, а залишки олії зливати у контейнери, а не в раковину.
Здається, що зливати олію чи жир у раковину після приготування їжі – це логічне рішення, адже все безслідно зникне разом із водою.
Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Львівводоканал, насправді така практика може стати серйозною проблемою як для кухні, так і для всієї каналізаційної системи. У чому полягає небезпека, розповідаємо далі.
Чому не можна зливати жир у раковину?
На перший погляд, злити після приготування їжі трохи жиру чи олії в каналізацію здається дрібницею. Але в трубах ця рідина швидко застигає і перетворюється на жирні пробки.
У результаті це загрожує:
- забитими каналізаційними трубами у будинку та на вулиці;
- неприємними запахами;
- додатковим навантаженням на очисні споруди.
Як правильно утилізувати жир?
Щоб уникнути проблем, варто:
- дати жиру застигнути, зібрати його серветкою і викинути у смітник;
- залишки олії зливати у банку чи контейнер, а не в каналізацію;
- виливати та викидати залишки олії у контейнери зі змішаними відходами.
Загалом головне правило – не використовувати раковину як смітник.
Що ще не можна зливати у каналізацію?
Як пише Eyman Plumbing Heating & Air, жир та олія – не єдині речі, яким не місце у каналізації. Також туди не бажано відправляти:
- Котячий наповнювач. Він швидко забиває труби.
- Яєчну шкаралупу. Тверді шматки дряпають труби й чіпляють інші відходи.
- Кавову гущу. Вона злипається та поводиться як пісок у трубах.
- Наклейки з фруктів і овочів. Клей прилипає, а пластик не розкладається.
- Борошно. Воно у воді перетворюється на клейку масу.
- Ватні кульки та паперові рушники. Довго не розкладаються й блокують труби.
- Прострочені ліки. Забруднюють воду та шкодять екосистемам.
- Серветки "що змиваються". Насправді вони створюють затори, злипаються в грудки.
- Фарби. Вони містять небезпечні хімікати, які шкодять довкіллю.
- Засоби жіночої гігієни. Не розчиняються, забивають труби та очисні системи.
- Кістки. Спричиняють засмічення.
Краще все це викидати у смітник, а органічні відходи (каву, кістки, шкаралупу) – використовувати для компосту.
Як вберегти труби вдома?
Щоб каналізаційна система справно служила та не зазнавала пошкоджень, важливо уважно слідкувати за станом труб та не шкодити їм.
Зокрема, в раковину не варто виливати окріп. Сучасні пластикові труби можуть не витримати високих температур, що призведе до їх пошкодження або розриву через високу температуру.
Замість цього слід дати воді охолонути.