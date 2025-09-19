Здається, що зливати олію чи жир у раковину після приготування їжі – це логічне рішення, адже все безслідно зникне разом із водою.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Львівводоканал, насправді така практика може стати серйозною проблемою як для кухні, так і для всієї каналізаційної системи. У чому полягає небезпека, розповідаємо далі.

Також цікаво Є тільки два види: який наповнювач можна змивати в каналізацію

Чому не можна зливати жир у раковину?

На перший погляд, злити після приготування їжі трохи жиру чи олії в каналізацію здається дрібницею. Але в трубах ця рідина швидко застигає і перетворюється на жирні пробки.

У результаті це загрожує:

забитими каналізаційними трубами у будинку та на вулиці;

неприємними запахами;

додатковим навантаженням на очисні споруди.

Як правильно утилізувати жир?

Щоб уникнути проблем, варто:

дати жиру застигнути, зібрати його серветкою і викинути у смітник;

залишки олії зливати у банку чи контейнер, а не в каналізацію;

виливати та викидати залишки олії у контейнери зі змішаними відходами.

Загалом головне правило – не використовувати раковину як смітник.

Не всі речі є безпечними для каналізації / Фото Freepik

Що ще не можна зливати у каналізацію?

Як пише Eyman Plumbing Heating & Air, жир та олія – не єдині речі, яким не місце у каналізації. Також туди не бажано відправляти:

Котячий наповнювач. Він швидко забиває труби.

Яєчну шкаралупу. Тверді шматки дряпають труби й чіпляють інші відходи.

Кавову гущу. Вона злипається та поводиться як пісок у трубах.

Наклейки з фруктів і овочів. Клей прилипає, а пластик не розкладається.

Борошно. Воно у воді перетворюється на клейку масу.

Ватні кульки та паперові рушники. Довго не розкладаються й блокують труби.

Прострочені ліки. Забруднюють воду та шкодять екосистемам.

Серветки "що змиваються". Насправді вони створюють затори, злипаються в грудки.

Фарби. Вони містять небезпечні хімікати, які шкодять довкіллю.

Засоби жіночої гігієни. Не розчиняються, забивають труби та очисні системи.

Кістки. Спричиняють засмічення.



Краще все це викидати у смітник, а органічні відходи (каву, кістки, шкаралупу) – використовувати для компосту.

Як вберегти труби вдома?

Щоб каналізаційна система справно служила та не зазнавала пошкоджень, важливо уважно слідкувати за станом труб та не шкодити їм.

Зокрема, в раковину не варто виливати окріп. Сучасні пластикові труби можуть не витримати високих температур, що призведе до їх пошкодження або розриву через високу температуру.

Замість цього слід дати воді охолонути.