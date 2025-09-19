Укр Рус
19 вересня, 16:29
3

Дрібниця, що може стати великою проблемою: чому не можна виливати жир у каналізацію

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Зливання жиру в каналізацію призводить до утворення жирних пробок, забиття труб і неприємних запахів.
  • Рекомендується утилізувати жир, даючи йому застигнути і викидаючи у смітник, а залишки олії зливати у контейнери, а не в раковину.

Здається, що зливати олію чи жир у раковину після приготування їжі – це логічне рішення, адже все безслідно зникне разом із водою.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Львівводоканал, насправді така практика може стати серйозною проблемою як для кухні, так і для всієї каналізаційної системи. У чому полягає небезпека, розповідаємо далі.

Чому не можна зливати жир у раковину?

На перший погляд, злити після приготування їжі трохи жиру чи олії в каналізацію здається дрібницею. Але в трубах ця рідина швидко застигає і перетворюється на жирні пробки.

У результаті це загрожує:

  • забитими каналізаційними трубами у будинку та на вулиці;
  • неприємними запахами;
  • додатковим навантаженням на очисні споруди.

Як правильно утилізувати жир?

Щоб уникнути проблем, варто:

  • дати жиру застигнути, зібрати його серветкою і викинути у смітник;
  • залишки олії зливати у банку чи контейнер, а не в каналізацію;
  • виливати та викидати залишки олії у контейнери зі змішаними відходами.

Загалом головне правило – не використовувати раковину як смітник.

Не всі речі є безпечними для каналізації / Фото Freepik

Що ще не можна зливати у каналізацію?

Як пише Eyman Plumbing Heating & Air, жир та олія – не єдині речі, яким не місце у каналізації. Також туди не бажано відправляти:

  • Котячий наповнювач. Він швидко забиває труби.
  • Яєчну шкаралупу. Тверді шматки дряпають труби й чіпляють інші відходи.
  • Кавову гущу. Вона злипається та поводиться як пісок у трубах.
  • Наклейки з фруктів і овочів. Клей прилипає, а пластик не розкладається.
  • Борошно. Воно у воді перетворюється на клейку масу.
  • Ватні кульки та паперові рушники. Довго не розкладаються й блокують труби.
  • Прострочені ліки. Забруднюють воду та шкодять екосистемам.
  • Серветки "що змиваються". Насправді вони створюють затори, злипаються в грудки.
  • Фарби. Вони містять небезпечні хімікати, які шкодять довкіллю.
  • Засоби жіночої гігієни. Не розчиняються, забивають труби та очисні системи.
  • Кістки. Спричиняють засмічення.


Краще все це викидати у смітник, а органічні відходи (каву, кістки, шкаралупу) – використовувати для компосту.

Як вберегти труби вдома?

Щоб каналізаційна система справно служила та не зазнавала пошкоджень, важливо уважно слідкувати за станом труб та не шкодити їм.

Зокрема, в раковину не варто виливати окріп. Сучасні пластикові труби можуть не витримати високих температур, що призведе до їх пошкодження або розриву через високу температуру.

Замість цього слід дати воді охолонути.