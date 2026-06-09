Не там, где все мы привыкли: где на кухне компактно расположить мусорное ведро

Обычно мусорное ведро традиционно размещают под мойкой или в углу кухни, однако современные интерьеры все чаще отказываются от такого решения. Дизайнеры убеждены: правильное расположение ведра не только экономит место, но и делает кухню более эстетичной и функциональной.

Об этом пишут международные издания о дизайне интерьеров Homes&Gardens.

Смотрите также Популярный в 19 веке кухонный прибор заслуживает "камбэк" в 2026 году

Где разместить мусорное ведро?

Выдвижные ящики

Одним из главных трендов последних лет стали встроенные системы для сортировки мусора, спрятанные внутри кухонных шкафов. Чаще всего их размещают в выдвижных ящиках рядом с мойкой или посудомоечной машиной.

Такое решение позволяет быстро избавляться от отходов во время приготовления пищи и при этом не загромождать пространство. Эксперты отмечают, что скрытые ведра особенно актуальны для кухонь открытой планировки, где зона приготовления пищи совмещена с гостиной.



Где на кухне компактно расположить мусорное ведро / Фото Pinterest

Кухонный остров

Еще один популярный вариант – интегрировать мусорный контейнер внутрь кухонного острова. Дизайнеры объясняют, что это позволяет эффективнее использовать пространство и освободить пол от лишних предметов. Особенно хорошо такое решение работает в больших кухнях, где остров выполняет роль не только рабочей поверхности, но и места для хранения.

Почему ведра прячут?

Специалисты называют сразу несколько причин, по которым открытые мусорные ведра постепенно выходят из моды:

они создают визуальный беспорядок;

могут стать источником неприятных запахов;

занимают ценное пространство на небольших кухнях;

затрудняют поддержание единого стиля интерьера.

Зато выдвижные системы позволяют скрыть мусор от посторонних глаз и одновременно обеспечивают быстрый доступ к нему.

Что выбрать для маленькой кухни?

В компактных квартирах дизайнеры советуют использовать ведра, закрепленные на внутренней стороне дверцы шкафа, или небольшие выдвижные контейнеры. Такие решения помогают максимально использовать каждый сантиметр пространства без ущерба для удобства.