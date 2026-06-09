Не там, где все мы привыкли: где на кухне компактно расположить мусорное ведро
Обычно мусорное ведро традиционно размещают под мойкой или в углу кухни, однако современные интерьеры все чаще отказываются от такого решения. Дизайнеры убеждены: правильное расположение ведра не только экономит место, но и делает кухню более эстетичной и функциональной.
Об этом пишут международные издания о дизайне интерьеров Homes&Gardens.
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Где разместить мусорное ведро?
- Выдвижные ящики
Одним из главных трендов последних лет стали встроенные системы для сортировки мусора, спрятанные внутри кухонных шкафов. Чаще всего их размещают в выдвижных ящиках рядом с мойкой или посудомоечной машиной.
Такое решение позволяет быстро избавляться от отходов во время приготовления пищи и при этом не загромождать пространство. Эксперты отмечают, что скрытые ведра особенно актуальны для кухонь открытой планировки, где зона приготовления пищи совмещена с гостиной.
Где на кухне компактно расположить мусорное ведро / Фото Pinterest
- Кухонный остров
Еще один популярный вариант – интегрировать мусорный контейнер внутрь кухонного острова. Дизайнеры объясняют, что это позволяет эффективнее использовать пространство и освободить пол от лишних предметов. Особенно хорошо такое решение работает в больших кухнях, где остров выполняет роль не только рабочей поверхности, но и места для хранения.
Почему ведра прячут?
Специалисты называют сразу несколько причин, по которым открытые мусорные ведра постепенно выходят из моды:
- они создают визуальный беспорядок;
- могут стать источником неприятных запахов;
- занимают ценное пространство на небольших кухнях;
- затрудняют поддержание единого стиля интерьера.
Зато выдвижные системы позволяют скрыть мусор от посторонних глаз и одновременно обеспечивают быстрый доступ к нему.
Что выбрать для маленькой кухни?
В компактных квартирах дизайнеры советуют использовать ведра, закрепленные на внутренней стороне дверцы шкафа, или небольшие выдвижные контейнеры. Такие решения помогают максимально использовать каждый сантиметр пространства без ущерба для удобства.