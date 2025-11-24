Мужчина нашел на старом диване скрытое послание, которое заставило его замереть

Таутари Сандерс из Новой Зеландии любил отдыхать на своем диване, который купил у друга 10 лет назад. Однажды, когда мужчина решил почистить чехол, он наткнулся на то, что его очень удивило и умилило.

Внутри подушки содержалась странная надпись на вьетнамском языке. Чтобы ее расшифровать, мужчина решил обратиться за помощью к соцсетям, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Смотрите также Там раньше делали запрещенные вещи: в США старый дом напугал покупателей люком посреди гостиной

Что было в послании, написанном на чехле дивана?

Он опубликовал фото надписи на Reddit. Вскоре Сандерс получил перевод, который полностью изменил его первоначальное представление о надписи внутри дивана.

Мужчина считал, что это мог быть отчаянный крик о помощи из-за плохих условий труда. Однако, надпись оказалась стихом вероятнее всего написанным кем-то, кто работал на фабрике. Перевод имел следующий вид:

И река течет до сих пор для тысяч жизней,

Потому что в беде я был вынужден покинуть тебя.

Я все еще скучаю, когда ты далеко,

Скучаю по твоим глазам и твоей улыбке.

Один из пользователей Reddit объяснил, что эти строки – популярный тип вьетнамского стиха под названием лục bát, что буквально означает "шесть – восемь" и указывает на количество слов в каждой строке.

Это популярный вид поэзии с определенными правилами и ритмом, которые сложно передать переводом. Шестое слово в шестисловной строке должно рифмоваться с шестым в восьмисловной, а последнее слово в восьмисловной строке – с последним словом в следующей шестисловной.

Содержание стихотворения позволило этому пользователю предположить, что его, вероятнее всего, написал мужчина. И хотя текст не вполне придерживается правил лục bát, в нем чувствуется искренность.

До сих пор остается загадкой, почему автор решил написать стихотворение в таком необычном месте.

Мы не имеем никакого представления, почему кто-то оставил такое личное, искреннее сообщение на вещи, которую в конце концов никто не должен был увидеть. Возможно, он просто практиковался перед тем, как отправить стихотворение любимому человеку? Видимо, мы никогда не узнаем,

– подытожил Сандерс.

Стихотворение, спрятано на чехле старого дивана / Фото r/whatisit

Какие цвета дивана стоит избегать?

Как пишет Ideal Home, цвет дивана – это дело вкуса, но есть несколько оттенков, которые со временем могут вызывать неудобства.

Белый имеет стильный вид: светлый, чистый и универсальный. Но уход за ним очень сложный. На белом видно буквально все – пятна, пыль, потертости.

имеет стильный вид: светлый, чистый и универсальный. Но уход за ним очень сложный. На белом видно буквально все – пятна, пыль, потертости. Очень светлые пастельные цвета вроде светло-розового или голубого делают комнату приятной, но они также легко пачкаются и быстро выгорают на солнце. Со временем диван может потерять свой первоначальный вид.

вроде светло-розового или голубого делают комнату приятной, но они также легко пачкаются и быстро выгорают на солнце. Со временем диван может потерять свой первоначальный вид. Яркие насыщенные цвета (лаймовый, неоново-розовый и т.д.) привлекают внимание, но на большом предмете мебели, как диван, они могут иметь слишком агрессивный вид. Их трудно совместить с другими вещами в интерьере, и со временем такой яркий оттенок может начать утомлять. Лучше использовать их в более мелких аксессуарах.

(лаймовый, неоново-розовый и т.д.) привлекают внимание, но на большом предмете мебели, как диван, они могут иметь слишком агрессивный вид. Их трудно совместить с другими вещами в интерьере, и со временем такой яркий оттенок может начать утомлять. Лучше использовать их в более мелких аксессуарах. Черный в маленьких комнатах может "съедать" пространство и делать комнату темнее. Если естественного света мало, черный цвет еще больше затемнит интерьер.

может "съедать" пространство и делать комнату темнее. Если естественного света мало, черный цвет еще больше затемнит интерьер. Красный диван может иметь эффектный вид, но слишком яркий оттенок часто перегружает комнату и мешает создать уютную атмосферу.

Какую тайну скрывал дом 1910 года?

Жительница Висконсина подозревала, что старый дом ее матери скрывает секрет. И во время небольшого осмотра она действительно что-то нашла. Женщина обнаружила в стене возле комнаты скрытые раздвижные двери, о которых никто не знал. Видео с открытием набрало более 2,9 миллиона просмотров. Почему дверь спрятали, точно неизвестно.