Чоловік знайшов на старому дивані приховане послання, яке змусило його завмерти

Таутарі Сандерс з Нової Зеландії полюбляв відпочивати на своєму дивані, який купив у друга 10 років тому. Одного разу, коли чоловік вирішив почистити чохол, він натрапив на те, що його дуже здивувало і розчулило.

Усередині подушки містився дивний напис в'єтнамською мовою. Щоб його розшифрувати, чоловік вирішив звернутися за допомогою до соцмереж, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що було у посланні, написаному на чохлі дивану?

Він опублікував фото напису на Reddit. Невдовзі Сандерс отримав переклад, який повністю змінив його початкове уявлення про напис усередині дивана.

Чоловік вважав, що це міг бути відчайдуший крик про допомогу через погані умови праці. Однак, напис виявився віршем найімовірніше написаним кимось, хто працював на фабриці. Переклад мав наступний вигляд:

Та річка тече й досі для тисяч життів,

Бо в скруті я був змушений покинути тебе.

Я й досі сумую, коли ти далеко,

Сумую за твоїми очима і твоєю усмішкою.

Один із користувачів Reddit пояснив, що ці рядки – популярний тип в'єтнамського вірша під назвою лục bát, що буквально означає "шість – вісім" і вказує на кількість слів у кожному рядку.

Це популярний вид поезії з певними правилами й ритмом, які складно передати перекладом. Шосте слово в шестислівному рядку має римуватися з шостим у восьмислівному, а останнє слово у восьмислівному рядку – з останнім словом у наступному шестислівному.

Зміст вірша дозволив цьому користувачу припустити, що його, найімовірніше, написав чоловік. І хоч текст не цілком дотримується правил лục bát, у ньому відчувається щирість.

Досі залишається загадкою, чому автор вирішив написати вірша в такому незвичному місці.

Ми не маємо жодного уявлення, чому хтось залишив таке особисте, щире повідомлення на речі, яку зрештою ніхто не мав побачити. Можливо, він просто практикувався перед тим, як надіслати вірш коханій людині? Мабуть, ми ніколи не дізнаємось,

– підсумував Сандерс.

Вірш, схований на чохлі старого дивану / Фото r/whatisit

Які кольори дивану варто уникати?

Як пише Ideal Home, колір дивана – це справа смаку, але є кілька відтінків, які з часом можуть спричиняти незручності.

Білий має стильний вигляд: світлий, чистий і універсальний. Але догляд за ним дуже складний. На білому видно буквально все – плями, пил, потертості.

має стильний вигляд: світлий, чистий і універсальний. Але догляд за ним дуже складний. На білому видно буквально все – плями, пил, потертості. Дуже світлі пастельні кольори на кшталт світло-рожевого чи блакитного роблять кімнату приємною, але вони також легко брудняться і швидко вигоряють на сонці. З часом диван може втратити свій первинний вигляд.

на кшталт світло-рожевого чи блакитного роблять кімнату приємною, але вони також легко брудняться і швидко вигоряють на сонці. З часом диван може втратити свій первинний вигляд. Яскраві насичені кольори (лаймовий, неоново-рожевий тощо) привертають увагу, але на великому предметі меблів, як диван, вони можуть мати надто агресивний вигляд. Їх важко поєднати з іншими речами в інтер'єрі, і з часом такий яскравий відтінок може почати втомлювати. Краще використовувати їх у дрібніших аксесуарах.

(лаймовий, неоново-рожевий тощо) привертають увагу, але на великому предметі меблів, як диван, вони можуть мати надто агресивний вигляд. Їх важко поєднати з іншими речами в інтер'єрі, і з часом такий яскравий відтінок може почати втомлювати. Краще використовувати їх у дрібніших аксесуарах. Чорний у маленьких кімнатах може "з'їдати" простір і робити кімнату темнішою. Якщо природного світла мало, чорний колір ще більше затемнить інтер'єр.

може "з'їдати" простір і робити кімнату темнішою. Якщо природного світла мало, чорний колір ще більше затемнить інтер'єр. Червоний диван може мати ефектний вигляд, але дуже яскравий відтінок часто перевантажує кімнату і заважає створити затишну атмосферу.

