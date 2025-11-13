У відео на TikTok під акаунтом @bethany.belittled жінка на ім'я Бетані розповіла підписникам, що завжди відчувала: будинок її матері в Мілуокі "ховає великий секрет", передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що цікавого жінка знайшла у будинку її матері?

Матір Бетані купила будинок у 2022 році, і з того моменту жодного разу не робила у ньому ремонт. Сам будинок звели ще у 1901 році. Він має багато декоративних елементів і дерев'яних робіт, характерних для вікторіанських будинків.

Користувачі мережі були не менш вражені за Бетані, коли та знайшла у стіні біля входу в одну з кімнат кишенькові двері. Двері були заховані у стіні кілька років і могли висуватися, закриваючи вхід у кімнату.

Відео із відкриттям Бетані стало дуже популярним і набрало понад 2,9 мільйона переглядів. Жінка достеменно не знає, чому двері заховали, але має кілька припущень. "Ймовірно, двері вже не функціонували через стан, у якому були. Їх важко і дорого було ремонтувати, зазвичай треба було відкривати стіну, щоб дістатися механізмів. Багато людей ховають такі двері, якщо вони більше не використовуються, або якщо є діти, які гралися з ними… причин може бути багато!", – каже Бетані.

Жінка знайшла кишенькові двері, заховані у стіні: дивіться відео

