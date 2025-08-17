Во время ремонтных работ в доме клиента подрядчик по имени Рой наткнулся на невероятную находку - скрытую комнату, которая оставалась нетронутой более двух десятилетий.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Рой, который специализируется на ремонте домов, рассказал о своем открытии в тикток. Как выглядит комната, рассказываем дальше.

К теме Мужчина нашел тайную комнату у себя дома: скрытое помещение выдало окно

Как мужчина нашел тайную комнату?

По словам мужчины, неожиданная находка произошла во время восстановления дома после ураганов, когда его команда демонтировала одну из стен. За ней оказался вход в небольшую комнату с арочным проходом.

На самом деле это был бывший вход в дом, еще до того, как его подняли на сваи,

– объяснил Рой.

Как выглядит тайная комната: смотрите видео

Последняя реконструкция этого дома проводилась еще в 1999 году и с тех пор никто не догадывался о существовании дополнительного пространства. Даже владелица была шокирована открытием, ведь прожила там более 20 лет, не подозревая, что за стеной есть еще одна комната.

По словам Роя, такая находка – настоящая удача. Кроме элемента неожиданности, она имеет и практическую ценность: дополнительные квадратные метры могут увеличить рыночную стоимость недвижимости.

Клиентка уже планирует, что сделает с новым помещением, и рассматривает вариант обустроить там винный погреб.

К слову, такая находка – не единичный случай. Другая женщина во время ремонта нашла тайную лестницу.