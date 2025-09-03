Публикация о домовладельце, который обнаружил скрытую тропу под землей в своем дворе, поразила пользователей социальных сетей.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, историей поделился пользователь на Reddit, где его публикация получила более 1100 предпочтений и десятки комментариев. Как человек сделал свое открытие, рассказываем дальше.

К теме Неожиданный поворот: пара разобрала стену в доме 1800 лет, шокирована тем, что было за ней

Как мужчина нашел скрытую тропу во дворе?

Мужчина нашел в своем дворе закопанные бетонную и кирпичную дорожки и решил их выкопать. В результате два пути постепенно вынырнули из-под слоев грязи и корней.

Я выкопал значительную их часть, и теперь я не знаю, куда двигаться дальше. Весь кирпич в хорошем состоянии, но, как ни странно, бетон – ни,

– поделился он своим наблюдением.

По словам мужчины, даже давние жители дома не знали об этой особенности двора. В то же время он не уверен, стоит ли браться за ремонт дальше.

Как выглядят дорожки: смотрите фото

Я залатал фундамент, но кроме этого, я никогда по-настоящему не работал с бетоном, поэтому ремонт кажется довольно дерзким решением,

– объясняет мужчина.

Он добавляет, что его жена почти закончила небольшой внутренний дворик рядом, который состоит из брусчатки и черного полированного речного камня, поэтому, возможно, дорожки тоже просто заполнят камнем.

К тому, тропинка тянется среди деревьев на краю участка и движется к лесу, который расположен рядом, поэтому пока непонятно ее назначение. Однако именно это быстро стало центром внимания комментаторов на Reddit.

"Самая большая тайна, которую я хотел бы раскрыть, это куда все делось. Сколько времени было потрачено на то, чтобы проложить тропу в никуда. Бьюсь об заклад, что там была старая хозяйственная постройка или тропинка, что вела дальше в лес", "Я бы посоветовал построить что-то, к чему вела бы дорожка. Это мог бы быть интересный проект!", "Старый бетон добавляет характера и таинственности, было бы круто создать что-то в конце тропы", – писали люди.

Какие тайны могут скрывать участки возле домов?

Старые дома и участки поблизости могут довольно часто скрывать тайны и неожиданные находки.

Так, пара из США нашла странные трубы во дворе нового дома, а другая супруги открыли на своем участке загадочный грузовой контейнер.