Справжня лотерея: власник будинку був не готовий до того, що знайшов на своєму подвір'ї
- Домовласник виявив закопані бетонну та цегляну доріжки на своєму подвір'ї, які були приховані під шарами бруду та коріння.
- Історія викликала інтерес на Reddit, де користувачі обговорюють можливі призначення доріжок та радять, як їх можна використати.
Публікація про домовласника, який виявив приховану стежку під землею на своєму подвір'ї, вразила користувачів соціальних мереж.
Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, історією поділився користувач на Reddit, де його публікація отримала понад 1100 вподобань та десятки коментарів. Як чоловік зробив своє відкриття, розповідаємо далі.
Як чоловік знайшов сховану стежку у дворі?
Чоловік знайшов у своєму дворі закопані бетонну та цегляну доріжки та вирішив їх викопати. У результаті два шляхи поступово виринули з-під шарів бруду та коріння.
Я викопав значну їхню частину, тож тепер я не знаю, куди рухатись далі. Вся цегла в хорошому стані, але, як не дивно, бетон – ні,
– поділився він своїм спостереженням.
За словами чоловіка, навіть давні мешканці будинку не знали про цю особливість двору. Водночас він не впевнений, чи варто братися за ремонт далі.
Як виглядають доріжки: дивіться фото
Я залатав фундамент, але крім цього, я ніколи по-справжньому не працював з бетоном, тому ремонт здається досить зухвалим рішенням,
– пояснює чоловік.
Він додає, що його дружина майже закінчила невеликий внутрішній дворик поруч, який складається з бруківки та чорного полірованого річкового каменю, тож, можливо, доріжки теж просто заповнять каменем.
До того, стежка тягнеться серед дерев на краю ділянки й рухається до лісу, що розташований поруч, тож наразі незрозуміле її призначення. Однак саме це швидко стала центром уваги коментаторів на Reddit.
"Найбільша таємниця, яку я хотів би розкрити, це куди все поділося. Скільки часу було витрачено на те, щоб прокласти стежку в нікуди. Б'юся об заклад, що там була стара господарська будівля або стежка, що вела далі в ліс", "Я б порадив побудувати щось, до чого вела б доріжка. Це міг би бути цікавий проєкт!", "Старий бетон додає характеру та таємничості, було б круто створити щось у кінці стежки", – писали люди.
Які таємниці можуть приховувати ділянки біля будинків?
Старі будинки та ділянки поблизу можуть доволі часто приховувати таємниці та несподівані знахідки.
Так, пара з США знайшла дивні труби у дворі нового будинку, а інше подружжя відкрило на своїй ділянці загадковий вантажний контейнер.