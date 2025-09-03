Публікація про домовласника, який виявив приховану стежку під землею на своєму подвір'ї, вразила користувачів соціальних мереж.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, історією поділився користувач на Reddit, де його публікація отримала понад 1100 вподобань та десятки коментарів. Як чоловік зробив своє відкриття, розповідаємо далі.

Як чоловік знайшов сховану стежку у дворі?

Чоловік знайшов у своєму дворі закопані бетонну та цегляну доріжки та вирішив їх викопати. У результаті два шляхи поступово виринули з-під шарів бруду та коріння.

Я викопав значну їхню частину, тож тепер я не знаю, куди рухатись далі. Вся цегла в хорошому стані, але, як не дивно, бетон – ні,

– поділився він своїм спостереженням.

За словами чоловіка, навіть давні мешканці будинку не знали про цю особливість двору. Водночас він не впевнений, чи варто братися за ремонт далі.

Як виглядають доріжки: дивіться фото

Я залатав фундамент, але крім цього, я ніколи по-справжньому не працював з бетоном, тому ремонт здається досить зухвалим рішенням,

– пояснює чоловік.

Він додає, що його дружина майже закінчила невеликий внутрішній дворик поруч, який складається з бруківки та чорного полірованого річкового каменю, тож, можливо, доріжки теж просто заповнять каменем.

До того, стежка тягнеться серед дерев на краю ділянки й рухається до лісу, що розташований поруч, тож наразі незрозуміле її призначення. Однак саме це швидко стала центром уваги коментаторів на Reddit.

"Найбільша таємниця, яку я хотів би розкрити, це куди все поділося. Скільки часу було витрачено на те, щоб прокласти стежку в нікуди. Б'юся об заклад, що там була стара господарська будівля або стежка, що вела далі в ліс", "Я б порадив побудувати щось, до чого вела б доріжка. Це міг би бути цікавий проєкт!", "Старий бетон додає характеру та таємничості, було б круто створити щось у кінці стежки", – писали люди.

Які таємниці можуть приховувати ділянки біля будинків?

Старі будинки та ділянки поблизу можуть доволі часто приховувати таємниці та несподівані знахідки.

Так, пара з США знайшла дивні труби у дворі нового будинку, а інше подружжя відкрило на своїй ділянці загадковий вантажний контейнер.