Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, відео, що документує знахідку, опублікувала Аманда ДеРайз. Ролик жінки зібрав понад 97 000 переглядів. Що ж вона разом з чоловіком відшукала, розповідаємо далі.

Що пара знайшла у стіні свого будинку?

Коли подружжя розібрало одну зі стін у своєму будинку, вони не очікували знайти там гаманець, наповнений чеками, датованими 1925 роком.

Коли ми вперше побачили будинок, ми були зачаровані його шармом та характером і одразу зрозуміли, що це особливий будинок. Він був збудований наприкінці 1800 років. Ми знали, що дім потребує багато роботи, але ми були готові до завдання відновити його та повернути йому колишню славу,

– каже пара.

Водночас вони не передбачали, що це означатиме таке цікаве відкриття. Гаманець відшукали під час ремонту сходів, що ведуть на третій поверх, коли власник помешкання знімав пошкоджену штукатурку. Він просто лежав на виступі стіни.

Однак те, що було всередині, зачарувало ще більше. У сумочці лежали рукописні магазинні чеки від 1925 року.

Як виглядає раритетна знахідка: дивіться відео

Це, безумовно, одна з моїх найулюбленіших знахідок наразі. Коли я перебирала гаманець, то зрозуміла, що поруч зі мною лежить моя сумка, і я відкрила її, щоб побачити п’ять чеків з різних магазинів. Це змусило мене усвідомити, що минуло 100 років, а жінки не змінилися – ми всі просто живемо з купою чеків у наших сумочках,

– зауважує Аманда.

Вона додає, що було цікаво побачити, що купували тоді, скільки коштували товари в продуктовому магазині, а також дізнатися, що касирам доводилося писати всі чеки від руки.

Після свого відкриття подружжя співпрацювало з місцевим істориком, щоб зібрати докупи минуле будинку. Вони неодноразово зустрічали напис "Лу" на предметах 1920-х років, а на одній фотографії, знайденій у будинку, зображена жінка на ім'я Лаура Лу, тож, можливо, це оригінальна власниця гаманця.

Водночас він – не єдиний предмет, знайдений у стінах. Серед інших знахідок є бейсбольна картка новачка, вінтажний скляний молоковідсмоктувач, пляшечки від фарби для сивого волосся, папір для цигарок, фігурки іграшкових солдатиків, рукописні листи дівчаток шкільного віку, старі фотографії, пляшечки від тальку, ранні лампочки Едісона та вирізки з газет 1930-х років.

До слова, інші власники старого будинку шоковані знахідками у 125-річному помешканні, що виявилось справжньою капсулою часу.