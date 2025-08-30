Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, видео, документирующее находку, опубликовала Аманда ДеРайз. Ролик женщины собрал более 97 000 просмотров. Что же она вместе с мужем отыскала, рассказываем далее.

Что пара нашла в стене своего дома?

Когда супруги разобрали одну из стен в своем доме, они не ожидали найти там кошелек, наполненный чеками, датированными 1925 годом.

Когда мы впервые увидели дом, мы были очарованы его шармом и характером и сразу поняли, что это особый дом. Он был построен в конце 1800 годов. Мы знали, что дом требует много работы, но мы были готовы к задаче восстановить его и вернуть ему былую славу,

– говорит пара.

В то же время они не предполагали, что это будет означать такое интересное открытие. Кошелек нашли во время ремонта лестницы, ведущей на третий этаж, когда владелец квартиры снимал поврежденную штукатурку. Он просто лежал на выступе стены.

Однако то, что было внутри, очаровало еще больше. В сумочке лежали рукописные магазинные чеки от 1925 года.

Как выглядит раритетная находка: смотрите видео

Это, безусловно, одна из моих самых любимых находок на данный момент. Когда я перебирала кошелек, то поняла, что рядом со мной лежит моя сумка, и я открыла ее, чтобы увидеть пять чеков из разных магазинов. Это заставило меня осознать, что прошло 100 лет, а женщины не изменились – мы все просто живем с кучей чеков в наших сумочках,

– замечает Аманда.

Она добавляет, что было интересно увидеть, что покупали тогда, сколько стоили товары в продуктовом магазине, а также узнать, что кассирам приходилось писать все чеки от руки.

После своего открытия супруги сотрудничали с местным историком, чтобы собрать воедино прошлое дома. Они неоднократно встречали надпись "Лу" на предметах 1920-х годов, а на одной фотографии, найденной в доме, изображена женщина по имени Лаура Лу, поэтому, возможно, это оригинальная владелица кошелька.

В то же время он – не единственный предмет, найденный в стенах. Среди других находок есть бейсбольная карточка новичка, винтажный стеклянный молокоотсос, бутылочки от краски для седых волос, бумага для сигарет, фигурки игрушечных солдатиков, рукописные письма девочек школьного возраста, старые фотографии, бутылочки от талька, ранние лампочки Эдисона и вырезки из газет 1930-х годов.

К слову, другие владельцы старого дома шокированы находками в 125-летнем доме, который оказался настоящей капсулой времени.