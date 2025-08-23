Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, своей находкой поделился владелец жилья Брайан Фигель. Его сообщение о неожиданном открытии получило более 3800 лайков. Как в ванной оказались гнезда, рассказываем далее.

К теме Неожиданный презент от бывших владельцев жилья рассмешил интернет: что получили новые жильцы

Как мужчина нашел птичьи гнезда в ванной?

Мужчина успел потратить тысячи долларов на сантехников, которые пытались выяснить, почему его ванная иногда протекает, когда решил переделать ее полностью, чтобы устранить проблему.

Мы несколько раз пытались определить, откуда идет утечка, и решили, что не стоит продолжать пробовать временные решения. Мы начали реконструировать всю ванную комнату, и когда мы вытащили ее, обнаружили гнезда,

– делится Брайан.

Он объясняет, что дом был построен в 1995 году, и ванну так и не меняли с тех пор. Вероятно, гнезда были там все эти 30 лет.

Как птицы поселились в ванной: смотрите фото

Мы знали, что там есть птицы, мы постоянно слышали щебетание, но думали, что они просто гнездятся возле труб. На самом деле вся полая часть ванны была заполнена гнездами,

– говорит мужчина.

Он добавляет, что птицы проникают в ванну через изоляцию в потолке гаража, который находится под открытым небом и полностью доступен для них.

Теперь Брайан планирует полностью герметизировать внутреннюю часть новой ванны, чтобы устранить эту проблему.

