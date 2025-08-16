Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, пост о находке супругов быстро стал вирусным, собрав более 29 тысяч предпочтений. Что же новые владельцы жилья получили от предыдущих жителей, рассказываем далее.

Какой подарок получили новые владельцы жилья?

Пользователь Reddit поделился фото маленькой наклейки в виде руки с вытянутым средним пальцем.

Находку он обнаружил в ящике ванной комнаты, когда обустраивался вместе с женой в приобретенном доме.

Как выглядит наклейка: смотрите фото

По словам автора, предыдущие владельцы были довольно приятными людьми и оставили бытовую технику, детскую площадку на заднем дворе и даже две грядки с овощами и фруктами, но вместе с этим от них новым жильцам достался и такой сюрприз.

Интернет-сообщество оценило юмор ситуации. "Именно такие вещи в жизни вызывают у меня громкий смех", "Это немного мило", "Кажется, это люди, с которыми я бы выпил пива", – писали люди.

