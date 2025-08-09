Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, 33-летняя Клэр Лоу вместе со своим мужем-военным Брэндоном приобрела дом, не осматривая его лично. Что скрывал дом, рассказываем далее.

Также интересно Женщина во время ремонта нашла тайную лестницу: куда она вела

Какое открытие прятал дом?

Несмотря на то, что пара не видела дом собственными глазами до переезда, судя по фотографиям, Клэр была убеждена, что придется обновить серый виниловый пол.

Однако прежде чем она успела погрузиться в идеи для нового пола, женщина случайно обнаружила, что плитка ее мечты находится прямо под ней.

Я разговаривала по телефону со своим братом и его женой, когда случайно что-то уронила на пол. Именно тогда я увидела, что то, что находится под посудомоечной машиной, не было полностью покрыто винилом,

– рассказывает Клэр.

После поиска предыдущих объявлений о доме в сети, пара поняла, что новый пол покрывает блестящую, клетчатую белую и черную плитку в нескольких комнатах дома. Тогда же Клэр сразу решила ее восстановить.

Как выглядит пол: смотрите видео

Я никогда в жизни не распаковывала вещи так быстро, а подняла эти полы, видимо, за час – два,

– делится женщина, которую муж умолял подождать, поскольку они еще даже не закончили распаковать вещи.

Впоследствии Клэр поделилась результатами открытия в своем аккаунте в тикток, где видео собрало почти 4 миллиона просмотров и почти 400 000 лайков. Женщина показала, как серые панели исчезли, а плитка, похожая на шахматную доску, полностью изменила вид комнаты.

"О Боже? Кто бы это скрыл?", "Зачем кому-то покрывать такой замечательный пол?", "Жаль, что я не могу найти такое сокровище под полом", – писали люди, ошеломленные находкой.

К слову, похожие открытия могут случиться не только внутри дома. Другая супруги нашли на своем участке загадочный грузовой контейнер.