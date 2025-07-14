Мужчина положил плитку в ванной и только потом осознал свою ошибку: соцсети разделились

В тикток набирает популярность видео супругов, которые во время ремонта обнаружили несоответствие цвета плитки в своей новой ванной комнате.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, клип, опубликованный парой, собрал более 2,3 миллиона просмотров и вызвал жаркие обсуждения, стоит ли вообще обращать внимание на такую ошибку. Что же пошло не так с плиткой, рассказываем далее.

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Какая ошибка произошла с плиткой?

На видео видно, как мужчина замечает, что плитка возле пола душевой кабины отличается по оттенку.

Я честно не понимаю. Как такое произошло?,

– спрашивает он, внимательно рассматривая стену.

Его жена тем временем включает свет, и различие в цвете становится еще заметнее. Супруги с удивлением обсуждают, как плитка из одной партии может выглядеть так разно.

Как выглядит плитка: смотрите видео

Комментарии под видео разделились: часть пользователей откровенно удивилась, почему пара так эмоционально реагирует на незначительную разницу цвета. Некоторые предположили, что это шутка.

В то же время немало пользователей защищали плитку и успокаивали супругов. "Натуральная плитка всегда имеет разницу в цвете", – писали они, добавляя, что различия цвета на самом деле добавляют ванной комнате аутентичности и естественности.

Некоторые даже предоставили техническое объяснение ситуации. Например, один пользователь написал, что дело может быть в расположении плитки при укладке. Другие отмечали, что такое разнообразие цвета свойственно именно натуральным материалам и не является ошибкой.

К слову, такая ситуация – не редкость. Другой мужчина тоже потратил день на монтаж плитки в душе и только потом осознал ошибку.