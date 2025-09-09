Во время первой подготовки грядок к посадке почва еще легкая и рыхлая. Но со временем она истощается, оседает и затвердевает.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, добавление новой земли на грядки может решить эту проблему. Как часто следует добавлять почву и как ухаживать за грядками ежегодно, рассказываем далее.

Когда досыпать землю на грядки?

Почву на грядках следует пополнять дважды в год – осенью и весной.

Это гарантирует, что новые растения будут иметь достаточную глубину для развития корней, а также получат много питательных веществ.

Осенью это следует делать после сбора урожая и очистки от сорняков, добавляя компост, что разложится и обогатит почву в течение зимы. Вторую же порцию земли стоит досыпать весной перед посадкой.

Периодическое обновление земли полезно для растений / Фото Pexels

Стоит ли досыпать землю на грядки, где растения остаются?

Большинство цветов и кустов будут оставаться на месте годами, поэтому нужно как можно меньше беспокоить почву.

Чтобы найти оптимальное решение, стоит исследовать свою растительность.

Если на грядке преимущественно посажены многолетние растения, достаточно будет периодического легкого компостирования или мульчирования. Досыпать сюда землю без лишней надобности не следует.

Как сделать лучшие грядки для своего огорода?

В общем грядки можно оформлять различными способами. Все они будут эффективными, хотя и будут иметь определенные особенности.

Однако, чтобы уменьшить рост сорняков, расходы воды и удобрений, а также позволить себе выращивать различные культуры на ограниченной площади, стоит рассмотреть метод "квадратный сад".

Этот подход разработан инженером и оптимизирует использование пространства и ресурсов в садоводстве, путем поднятых грядок, разделенных на квадраты 30 на 30 сантиметров.