Під час першої підготовки грядок до посадки ґрунт ще легкий і пухкий. Але з часом він виснажується, осідає та твердне.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, додавання нової землі на грядки може розв'язати цю проблему. Як часто слід додавати ґрунт та як доглядати за грядками щороку, розповідаємо далі.

Коли досипати землю на грядки?

Ґрунт на грядках слід поповнювати двічі на рік – восени та навесні.

Це гарантує, що нові рослини матимуть достатню глибину для розвитку коренів, а також отримають багато поживних речовин.

Восени це слід робити після збору врожаю та очищення від бур'янів, додаючи компост, що розкладеться та збагатить ґрунт протягом зими. Другу ж порцію землі варто досипати навесні перед посадкою.

Періодичне оновлення землі корисне для рослин / Фото Pexels

Чи варто досипати землю на грядки, де рослини залишаються?

Більшість квітів та кущів залишатимуться на місці роками, тому потрібно якомога менше турбувати ґрунт.

Щоб знайти оптимальне рішення, варто дослідити свою рослинність.

Якщо на грядці переважно посаджені багаторічні рослини, достатньо буде періодичного легкого компостування або мульчування. Досипати сюди землю без зайвої потреби не слід.

Як зробити найкращі грядки для свого городу?

Загалом грядки можна оформлювати різними способами. Усі вони будуть ефективними, хоча й матимуть певні особливості.

Однак, аби зменшити ріст бур'янів, витрати води та добрив, а також дозволити собі вирощувати різні культури на обмеженій площі, варто розглянути метод "квадратний сад".

Цей підхід розроблений інженером та оптимізує використання простору і ресурсів у садівництві, шляхом піднятих грядок, розділених на квадрати 30 на 30 сантиметрів.