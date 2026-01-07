Хуже быть не может: какой пол на кухне владельцы ненавидят больше всего
- Деревянный пол не подходит для кухни из-за склонности к деформации, появления пятен и царапин при контакте с влагой.
- Натуральный камень, ламинат и ковровое покрытие также не рекомендуются для кухни из-за уязвимости к пятнам, влаги и сложности ремонта.
Выбор напольного покрытия для кухни остается одним из самых сложных решений во время ремонта. Это помещение сочетает эстетику с постоянной нагрузкой: ежедневное движение, контакт с влагой, жиром и перепадами температур. Именно поэтому ошибки в выборе материала здесь случаются чаще всего.
Об этом сообщает издание Real Simple со ссылкой на дизайнеров интерьера и подрядчиков.
Какой пол лучше не выбирать для кухни?
По словам специалистов, одним из самых проблемных вариантов для кухни остается деревянный пол. Несмотря на теплый и уютный вид, паркет и массивная древесина плохо приспособлены к условиям, в которых готовится пища. Даже незначительные разливы воды или протечки со временем могут вызвать:
- деформацию досок,
- появление пятен,
- изменение цвета.
Эксперт Тим Освальд отмечает, что древесина не предназначена для постоянного контакта с влагой. Кроме этого, деревянный пол легко царапается, что особенно заметно в помещениях с интенсивным движением. К тому же, если деревянный пол уже установили, то придется инвестировать в качественное лакирование и регулярный уход.
Какие еще материалы не стоит использовать?
Кроме древесины, специалисты Home Guide предостерегают и от использования пористого натурального камня – мрамора, известняка и травертина. Эти материалы легко впитывают жир, грязь и пятна, а полированная поверхность может быть скользкой, что повышает риск травм.
Еще одним проблемным выбором называют ламинат. Он привлекает доступной ценой и видом, однако плохо реагирует на влагу. Если вода попадает между досками, пол начинает пузыриться или подниматься, и отремонтировать такое покрытие уже невозможно. В списке нежелательных решений также – ковровое покрытие, которое иногда встречается в старых домах.
