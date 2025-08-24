Когда лето начинает отступать, вы можете почувствовать непреодолимое желание взять секатор и обрезать все увядшие цветы и хрустящие стебли в вашем саду.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, хотя это полезно для некоторых растений, другие лучше оставить нетронутыми. Какие цветы желательно не обрезать до осени, рассказываем далее.

Какие цветы не стоит обрезать в конце лета?

Эхинацея

Эхинацеи лучше всего оставлять в покое до официального окончания лета. Кроме того, что осенью они обеспечивают определенную текстуру и структуру в саду, их семенные головки являются важным источником пищи для птиц.

Подсолнечник

Подсолнухи также дают семена с высоким содержанием белка, которое обеспечивает птиц пищей до глубокой зимы. Если срезать их слишком быстро, сад потеряет привлекательность для пернатых.

Мак

После того, как мак отцветет, важно оставлять растения целыми, чтобы они пересевались осенью и цвели весной и летом.

Некоторым цветам лучше давать покой / Фото Freepik

Бегония

Это выносливое многолетнее растение на самом деле может цвести до начала осени, поэтому обрезка летом преждевременная. Кроме того, после цветов появляются привлекательные семенные головки, и если их оставить, растения сбросят семена, и следующей весной случайно появятся новые ростки.

Гортензия

Многие гортензии завязывают цветочные почки на следующий год в конце лета или в начале осени. Сильная обрезка может случайно удалить цветы следующего года.

Лаванда

Лаванда обеспечивает пчел позднего сезона вторым потоком аромата и нектара, если ее не обрезать слишком рано. Лучше дать растениям естественным образом завянуть и обрезать их только весной, как только минует риск заморозков.

