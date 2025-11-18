Названы 5 плодовых деревьев, которые обязательно надо обрезать в ноябре

Обрезка является необходимой для некоторых плодовых деревьев. Она стимулирует здоровый рост и со временем помогает дереву развивать более крепкие ветви.

Какие деревья следует обрезать, чтобы стимулировать их рост в следующем сезоне, рассказывает, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Добавят цвета в сад: 8 красивых многолетников, которые стоит посадить в ноябре

Какие плодовые деревья надо обрезать в ноябре?

Яблоня

Обрезка яблонь важна, поскольку большинство плодов растет на коротких плодовых ветвях – шпорах. Ежегодная обрезка стимулирует рост новых почек и плодовых шпор, контролирует форму и размер дерева и обеспечивает циркуляцию воздуха и свет в кроне.

Окно для обрезки яблони – с ноября до поздней зимы или ранней весны / Фото Future

Груша

Груши, как и яблони, нуждаются в зимней обрезке для поддержания формы и стимулирования плодоносящих шпор. Обрезайте деревья только в период зимнего покоя и не делайте это слишком рано, чтобы не стимулировать новый рост, который может повредить мороз. Начинайте с удаления мертвых, больных или поврежденных ветвей, далее прореживайте дерево, удаляя перекрещенные, слабые или лишние ветви для лучшего доступа света и воздуха. Идеальная форма – "кубок" или "ваза". Для толстых веток лучше всего использовать удлиненные сучкорезы (до 5 сантиметров в диаметре), чтобы добраться до верхушек.

Айва

Поскольку плоды растут на концах веток, слишком длинные ветки лучше укоротить, чтобы тяжелые фрукты не ломали их. Также стоит удалять поросль у основания дерева.

Молодые айвы обрезают ежегодно для формирования правильной кроны / Фото Future

Обратите внимание! Неправильная обрезка может навредить здоровью некоторых деревьев или ухудшить цветение весной у других. Сливовые и другие косточковые деревья не обрезают во время покоя, как другие фруктовые деревья. Их обрезка в этот период – ошибка, ведь они становятся уязвимыми к болезням.

Шелковица

Шелковицу обрезают осторожно, ведь она трудно заживляет большие раны. Удаляйте только мертвые, больные, поврежденные или перекрещенные ветви, прореживайте крону, но не более четверти дерева за один раз.

Лещина

Лещину обрезают, когда она находится в состоянии покоя, для формирования устойчивой многоствольной формы. Удаляют поросль, мертвые, слабые или перекрещенные ветви, прореживают крону для доступа света. Большие старые ветки можно обрезать пилой.

Как нужно обрезать яблони?

Как пишет издание House Digest, для обрезки яблони вам понадобятся острые инструменты, такие как секатор или пила для обрезки.

В зависимости от размера дерева, нужна устойчивая лестница, чтобы достать до верхних веток.

Попробуйте проредить наиболее густые участки кроны, удаляя неудобные ветви – те, что растут прямо вверх, к стволу или к земле. Это позволит воздуху и свету лучше проникать к ветвям, что важно для плодоношения и предотвращения болезней.

Цель обрезки – удалить 10 – 20% кроны дерева. Начните с удаления старых ветвей, чтобы стимулировать рост новых, которые обычно более крепкие и продуктивные.

Обращайте внимание на ветви диаметром примерно от 1,3 до 5 сантиметров, на которых мало плодовых почек. Даже если старые ветви еще здоровые, их следует удалять вместе со сломанными, сухими или больными ветвями. Так дерево весной, когда выйдет из покоя, не будет тратить энергию на ненужные ветви.

Чтобы удалить ветку, лучше срезать ее полностью до места, где она отходит от большей ветви. Это место через некоторое время время заживет и покроется каллюсом.

Обрезая дерево в холодные месяцы, вы даете ему время на восстановление до наступления весны. Лучше всего делать это в сухую погоду, поскольку вода повышает риск заражения дерева через срезы. Если ожидается влажная зима, делайте обрезку в ноябре, пока есть возможность.

Какое растение станет садовым хитом в 2026 году?

Чтобы создать готический сад, используйте темные оттенки – бордовый, фиолетовый, шоколадный. Идеально подходит вечноцветущая лилия "Ночной всадник" – темно-фиолетовая, почти черная. Ее можно взорвать как контраст среди ярких растений или сделать клумбу полностью в темных оттенках. Лилии сажают весной, они цветут в начале лета, растут до 90 сантиметров, выдерживают солнце и полутень, неприхотливые и многолетние.