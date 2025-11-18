Названо 5 плодових дерев, які обов'язково треба обрізати у листопаді

Обрізка є необхідною для деяких плодових дерев. Вона стимулює здоровий ріст і з часом допомагає дереву розвивати міцніші гілки.

Які дерева слід обрізати, щоб стимулювати їх ріст наступного сезону

Які плодові дерева треба обрізати у листопаді?

Яблуня

Обрізка яблунь важлива, оскільки більшість плодів росте на коротких плодових гілках – шпорах. Щорічна обрізка стимулює ріст нових бруньок і плодових шпор, контролює форму і розмір дерева та забезпечує циркуляцію повітря і світло у кроні.

Вікно для обрізки яблуні – з листопада до пізньої зими або ранньої весни / Фото Future

Груша

Груші, як і яблуні, потребують зимової обрізки для підтримки форми і стимулювання плодоносних шпор. Обрізайте дерева тільки в період зимового спокою і не робіть це занадто рано, щоб не стимулювати новий ріст, який може пошкодити мороз. Починайте з видалення мертвих, хворих або пошкоджених гілок, далі проріджуйте дерево, видаляючи перехрещені, слабкі або зайві гілки для кращого доступу світла і повітря. Ідеальна форма – "кубок" або "ваза". Для товстих гілок найкраще використовувати подовжені сучкорізи (до 5 сантиметрів у діаметрі), щоб дістатися до верхівок.

Айва

Оскільки плоди ростуть на кінцях гілок, занадто довгі гілки краще вкоротити, щоб важкі фрукти не ламали їх. Також варто видаляти поросль біля основи дерева.

Молоді айви обрізають щорічно для формування правильної крони / Фото Future

Зверніть увагу! Неправильна обрізка може нашкодити здоров'ю деяких дерев або погіршити цвітіння навесні у інших. Сливові та інші кісточкові дерева не обрізають під час спокою, як інші фруктові дерева. Їх обрізка в цей період – помилка, адже вони стають вразливими до хвороб.

Шовковиця

Шовковицю обрізають обережно, адже вона важко загоює великі рани. Видаляйте лише мертві, хворі, пошкоджені або перехрещені гілки, проріджуйте крону, але не більше чверті дерева за один раз.

Ліщина

Ліщину обрізають, коли вона перебуває у стані спокою, для формування стійкої багатостовбурної форми. Видаляють поросль, мертві, слабкі або перехрещені гілки, проріджують крону для доступу світла. Великі старі гілки можна обрізати пилкою.

Як потрібно обрізати яблуні?

Як пише видання House Digest, для обрізки яблуні вам знадобляться гострі інструменти, такі як секатор або пилка для обрізки.

Залежно від розміру дерева, потрібна стійка драбина, щоб дістати до верхніх гілок.

Спробуйте прорідити найбільш густі ділянки крони, видаляючи незручні гілки – ті, що ростуть прямо вгору, до стовбура або до землі. Це дозволить повітрю та світлу краще проникати до гілок, що важливо для плодоношення та запобігання хворобам.

Мета обрізки – видалити 10 – 20% крони дерева. Почніть з видалення старих гілок, щоб стимулювати ріст нових, які зазвичай більш міцні та продуктивні.

Звертайте увагу на гілки діаметром приблизно від 1,3 до 5 сантиметрів, на яких мало плодових бруньок. Навіть якщо старі гілки ще здорові, їх слід видаляти разом із зламаними, сухими чи хворими гілками. Так дерево навесні, коли вийде зі спокою, не витрачатиме енергію на непотрібні гілки.

Щоб видалити гілку, краще зрізати її повністю до місця, де вона відходить від більшої гілки. Це місце через певний час час заживе і покриється калюсом.

Обрізаючи дерево в холодні місяці, ви даєте йому час на відновлення до настання весни. Найкраще робити це в суху погоду, оскільки вода підвищує ризик зараження дерева через зрізи. Якщо очікується волога зима, робіть обрізку в листопаді, поки є можливість.

