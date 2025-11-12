Від морозників до кущів – багато багаторічників легко приживаються навіть у листопаді і після відцвітання однорічників принесуть у сад яскраві кольори, передає 24 Канал із посиланням на Country Living.

Які багаторічні рослини садити у листопаді?

Ось багаторічники, які варто посадити в листопаді, поки не пізно:

Чемерник

Ці красиві квіти, які часто називають різдвяними трояндами, є зимовими фаворитами. Вони ростуть у родючому, добре дренованому ґрунті.

Чемерник / The Spruce / Evgeniya Vlasova

Астери

Доступні в красивих відтінках фіолетового, рожевого та білого кольорів. Їхні ромашкоподібні квіти мають милий вигляд у контейнерах, горщиках і на клумбах.

Астери / Фото fotosav

Альстромерії

Листопад – гарна нагода посадити пізньоквітучі багаторічники, такі як альстромерії, які квітнуть із літа до перших заморозків. Ще один багаторічник для листопадової посадки – саксифрага (ломикамінь), яка любить тіньові та прохолодні місця і має зіркоподібні квіти.

Альстромерії /Фото Edward Gohlich

Ломикамінь / Фото Susan Edmondson

Гейхери

Гейхери добре ростуть у місцях із плямистою тінню і красиво покривають ґрунт. Їх можна садити поруч із хостами та сальвіями для створення ефекту лісової галявини. Ці рослини, або коралові дзвоники, цінують за гарне листя від темно-фіолетового до яскраво-зеленого кольорів.

Названа на честь німецького лікара та ботаніка Йоганна Генріха фон Гейхера /The Spruce / Evgeniya Vlasova

Лілієтрав

Не плутайте ці гарні багаторічники з травою. Вони утворюють акуратні кущики травоподібного листя з гарними фіолетовими квітами. Ці рослини не лише гарні, а й морозостійкі, тобто переживуть зиму без проблем. Вони оживлять будь-яку порожню клумбу.

Лілієтрав / Фото з відкритих джерел

Гамамеліс

Якщо хочете посадити кущі, зараз гарний час для гамамелісу та котинуса (димчастого куща) – вони прикрасять сад взимку завдяки незвичайному листю та квітам.

Чарівний горіх або гамамеліс / Фото з відкритих джерел

Скумпія, рай-дерево або котинус / Фото Shutterstock

Видання Botanical Interests називає й інші багаторічні рослини, які слід садити у листопаді. Серед них – хризантеми, гіацинти, нарциси, тюльпани, ехінацея.

Які рослини варто сховати вдома до перших заморозків?

Декоративні рослини можуть постраждати від заморозків, тож експерт із садівництва Іш радить перенести до дому 5 улюблених садових рослин. Це бегонії та герані, фатсія японська, папороті та кордиліни.