Щоб втілити "готичний тренд" у саду, прикрасьте двір насиченими відтінками бордового, фіолетового, шоколадного кольорів. Ідеальним вічноквітучим доповненням стане лілія "Нічний вершник", передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Дивіться також Дім буде повний щурів: поширена помилка під час осіннього прибирання двору

Як вирощувати лілію "Нічний вершник"?

Це гібрид трубчастої та азіатської лілій, який має класичну форму квітки, але в абсолютно нетрадиційному кольорі. Її пелюстки настільки темно-фіолетові, що в певному освітленні здаються чорними – саме те, що потрібно для готичної естетики.

Більшість садів асоціюються з веселковими кольорами квітів, але чорні (або майже чорні) квіти – рідкість, і саме це робить готичний сад таким захопливим.

Можна висадити лілію "Нічний вершник" як контрастний акцент серед яскравих квітів або ж повністю оформити клумбу у темних відтінках.

Садити цибулини лілії треба навесні, і вже на початку літа вони порадують вас квітами глибокого фіолетового кольору. Рослини добре почуваються як на сонці, так і в напівтіні, можуть досягати до 90 сантиметрів у висоту.

Важливо подбати про хороший дренаж ґрунту – застій води сприяє розвитку хвороб.

Ця темноквіткова лілія не лише ефектна, а й підходить для початківців, адже потребує мінімального догляду.

Лілії "Нічний вершник" – це багаторічники, тому за належного догляду вони цвістимуть щороку.

Ці квіти прикрасять будь-який сад не лише завдяки розкішним пелюсткам, але й приємному аромату, який приваблює запилювачів.

Які ще рослини ідеально підійдуть до готичного саду?

Як пише Better Homes and gardens, гарним доповненням до готичного саду стануть квітки чорного кольору:

чорна жоржина . Її насичені пелюстки вирізняються серед інших, особливо в період цвітіння з кінця літа до осені;

. Її насичені пелюстки вирізняються серед інших, особливо в період цвітіння з кінця літа до осені; тюльпан "Королева ночі". Проста у вирощуванні цибулинна рослина з майже чорними, оксамитовими квітами.

Тюльпани "Королева ночі" мають ефектний вигляд поряд із білими чи жовтими рослинами / Фото Jay Wilde

космос шоколадний. Має темно-бордові пелюстки, що здалеку здаються чорними, і пахне червоним оксамитовим тістечком. Чудово росте у горщиках.

Має темно-бордові пелюстки, що здалеку здаються чорними, і пахне червоним оксамитовим тістечком. Чудово росте у горщиках. квітка "Чорний кажан". Рідкісна тропічна рослина з Азії з квітами, схожими на кажанів із довгими "вусами". Може рости в тіні або напівтіні, а взимку її варто тримати в приміщенні.

Рідкісна тропічна рослина з Азії з квітами, схожими на кажанів із довгими "вусами". Може рости в тіні або напівтіні, а взимку її варто тримати в приміщенні. мальва "Сторож" . Висока, витривала рослина з майже чорними квітами. Має гарний вигляд на задньому плані клумб і приваблює комах-запилювачів.

. Висока, витривала рослина з майже чорними квітами. Має гарний вигляд на задньому плані клумб і приваблює комах-запилювачів. морозник "Ніч у Нью-Йорку". Квітне наприкінці зими, додаючи саду загадковості.

Темно-фіолетові пелюстки морозника з жовтими серединками прикрасять будь-яку композицію / Фото Walters Gardens, Inc.

троянда "Блек Баккара" . Мініатюрна чайно-гібридна троянда з бордовими пелюстками, які з віком темніють до чорного. Цвіте з весни до осені.

. Мініатюрна чайно-гібридна троянда з бордовими пелюстками, які з віком темніють до чорного. Цвіте з весни до осені. запашний горошок "Чорний лицар". Одна з найтемніших форм запашного горошку – темно-червоні квіти, що здаються чорними в тіні. Має приємний аромат і цвіте з весни до літа.

Які кімнатні рослини будуть популярні у 2026 році?

Кімнатні рослини стають дедалі популярнішими – не лише за красу, а й за користь для здоров'я та затишок у домі. У 2026 році тренди виходять за межі естетики: головне – зв'язок із природою та задоволення від догляду за рослинами. У моді будуть: алоказія Silver Dragon, пальма Белла, бегонія Рекс, папороть Бостонська