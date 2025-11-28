"Это может их убить": плодовые деревья, которые никогда не следует обрезать осенью

Когда наступает осень, многие садоводы берутся за секаторы, чтобы привести в порядок деревья перед зимой. Но не все виды хорошо реагируют на сезонную обрезку. На самом деле, обрезка некоторых деревьев осенью делает их уязвимыми к болезням, вредителям или замедляет их рост.

Эксперты назвали деревья, которые никогда не стоит обрезать осенью, передает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Какие плодовые деревья нельзя обрезать перед зимой?

Вишня кислая

Если вишню кислую обрезать перед зимой, то она станет уязвимой к грибку. Ее раны не заживают до весны – через них проникает грибок. Болезнь окрашивает листья дерева. в серебристый цвет. Со временем ветка отмирает. Обрезать вишню следует в конце зимы.

Груша Каллери

Обрезка каллерийской груши осенью тоже создает раны, через которые легко проникают болезни, например, бактериальный ожог. Лучше всего обрезать груши в позднюю зиму или раннюю весну, когда раны заживают быстрее.

Груша Каллери происходит из Азии, встречается на юге Китая, в Японии, Корее и на Тайване / Фото из открытых источников

Боярышник

Он цветет и плодоносит благодаря цветам, которые формируются во время вегетации. Осенняя обрезка удалит цветы и, соответственно, плоды. Также боярышник подвержен различным болезням.

Обратите внимание! Как пишет Woodlandtrust, такие деревья, как сливы, вишни, персики и абрикосы – то есть те, которые дают косточковые плоды – следует обрезать весной или летом.

Какое дерево можно размножить зимой просто в воде?

Некоторые растения легко размножаются в воде: купил один раз – и можно получить много копий. Краснокорый дерен – яркий пример. Его побеги красные, а листья меняет цвет от зеленого до пурпурного.

Чтобы размножить дерен в воде: