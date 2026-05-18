Возвращение кухонных "окон-передач": почему тренд из 70-х снова становится популярным в 2026 году

В 70-х и 80-х годах кухонные "окна-передачи" были довольно распространенным элементом интерьера. Впрочем, с появлением открытых планировок их убирали, ведь они казались неудобными и "старомодными".

Однако в 2026 году "окна-передачи" неожиданно возвращаются в современный дизайн кухонь. Об этом пишет Homes and gardens.

Почему "окна-передачи" снова популярны?

Дизайнеры объясняют это изменением подхода к организации пространства.

Полностью открытые кухни уже не кажутся идеальным решением: людям снова хочется немного приватности, зонирования и ощущения отдельных комнат, но без полной изоляции. Именно поэтому кухонное окошко снова становится актуальным – оно позволяет сохранять связь между помещениями, общаться или передавать блюда, но при этом кухня остается отдельной функциональной зоной.

Кухонные "окошки" также ценят за атмосферность. Они добавляют интерьеру характера и определенной "истории", напоминая о старых домах с продуманными деталями. Некоторые дизайнеры даже считают, что такие вещи делают пространство более живым и менее стерильным, особенно на фоне долговременного тренда минимализма.

Современные варианты "окошек" отличаются от тех, что были раньше. Часто это аккуратно интегрированные конструкции со стеклом, иногда рифленым или матовым, чтобы пропускать свет, но частично скрывать кухню. Важно, что сейчас такие решения закладывают сразу на этапе проектирования, чтобы они были как часть архитектуры, а не как случайное отверстие в стене.

Итак, возвращение кухонных "окошек" – это не просто ностальгия по прошлому, а попытка найти баланс между открытыми пространствами и уютом.

Кухонные "окошки" возвращаются в моду / Фото Laura Dart / Well x Design / Shannon Dupre / HØLTE

Какой будет кухня в 2026 году?

В 2026 году кухонные тренды движутся в двух направлениях одновременно: с одной стороны – к большим, эффектным и даже "монументальным" решениям, с другой – к скрытым, умным и максимально функциональным системам. Дизайнеры сочетают красоту и технологии так, чтобы кухня стала не просто местом для готовки, а полноценным центром жизни. Об этом пишет Architectural Digest.

Одним из самых заметных трендов стали очень большие мойки. Они могут достигать почти двух метров и превращаются в многофункциональные рабочие зоны для приготовления, сервировки или даже вечеринок.

Еще одна заметная тенденция – возвращение глубоких, насыщенных цветов. Вместо белых и серых кухонь все чаще используют теплые природные оттенки: красноватый камень, терракоту, темные землистые тона. Они делают пространство более уютным и "живым".

Большую роль в 2026 году играют и материалы. Обычная плитка и керамика выходят за пределы фартука – их используют для столешниц, мебели и даже ручек. Это не только о стиле, но и о практичности: такие поверхности легко мыть, они долговечны и могут иметь различные цвета и текстуры.

Также появляется тренд на "скрытые" решения. Часть хранения прячут в мебели так, чтобы кухня была чистой, но оставалась максимально функциональной. Шкафы могут открываться необычно, а внутренние системы хранения становятся более продуманными и компактными.

Еще одно направление – технологии в воде. Современные смесители могут сразу подавать холодную, горячую или газированную воду, а холодильники даже имеют встроенные системы льда. Это уменьшает количество отдельных приборов и делает кухню более удобной.

Отдельно дизайнеры обращают внимание на экологичность. В кухнях все чаще появляются системы для компоста, которые интегрированы прямо в мебель и позволяют перерабатывать пищевые отходы почти автоматически.

Кухня 2026 года – это сочетание большого дизайна, природных материалов, умных технологий и скрытых решений, которые делают пространство одновременно красивым, удобным и современным.

Какой еще тренд из 70-х возвращается в кухонные интерьеры?

В 2026 году кухонный дизайн отходит от холодного минимализма и стерильных поверхностей. Вместо этого появляется больше тепла, текстур и "живых" материалов.

Один из главных трендов – возвращение плиточных столешниц, которые были популярны еще в 70-х, но сейчас получили современное переосмысление.

Эксперты отмечают, что идеально гладкие поверхности постепенно уступают место материалам с характером и фактурой. Плитка в этом случае добавляет кухне более домашнего вида: швы, легкие неровности и игра света делают пространство менее "искусственным" и более уютным.

Особенно популярным становится использование плитки не только на фартуке, но и на кухонных островах или даже по всей поверхности – от столешницы до стен. Такой подход превращает кухню в целостное дизайнерское пространство с выразительным акцентом.