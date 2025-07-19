Не только для салатов: 5 полезных способов использовать оливковое масло в саду

Оливковое масло известно своими полезными свойствами для здоровья и кулинарии – оно снижает уровень холестерина, уменьшает воспаление и придает блюдам изысканный вкус.

Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, мало кто знает, что оно может пригодиться и в саду. Садоводы все чаще используют оливковое масло не только на кухне, но и для ухода за растениями и инструментами. Практические советы от экспертов, как правильно применять оливковое масло в саду, рассказываем далее.

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Для чего можно использовать оливковое масло?

Блеск и чистота для листьев растений

Со временем листья комнатных растений покрываются пылью и теряют свой здоровый вид. Вместо химических средств можно использовать несколько капель оливкового масла.

Просто слегка протрите листья влажной салфеткой с каплей масла, и они приобретут свежий блеск.

Однако не наносите масло на обратную сторону листьев – это может заблокировать естественные поры растения.

Защита садового инструмента от ржавчины

Садовые инструменты часто страдают от ржавчины и грязи. Простое решение – периодически протирать лезвия и деревянные ручки оливковым маслом. Это создает защитный слой, который предотвращает коррозию и трещины.

К тому же в отличие от технических масел, оливковое масло является безопасным для растений: если капля попадет на грядку – вреда не будет.

Природное средство от вредителей

Оливковое масло может стать доступной альтернативой для борьбы с вредителями. Оно нарушает жизненные функции насекомых, не нанося вреда растениям, а также не вызывает привыкания у вредителей.

Смешайте 1 столовую ложку оливкового масла, 1 чайную ложку моющего средства и литр воды – и натуральный спрей от тли, клещей и белокрылок готов.

Спрей против мух

Чтобы избавиться от мух на террасе или у входной двери, смешайте уксус, воду, несколько капель эвкалиптового и оливкового масла. Смесь отпугивает мух и может быть использована как безопасная альтернатива химическим спреям.

Уход за руками после садоводства

Оливковое масло полезно не только для растений, но и для садовода. После работы в саду несколько капель масла помогут увлажнить кожу рук, успокоить раздражение и вернуть мягкость.

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