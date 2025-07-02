Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, они могут питать почву, защищать растения и помогать в борьбе с вредителями. Как лучше всего использовать эти кухонные отходы с максимальной пользой, рассказываем далее.

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Компост

Картофельная шелуха – это идеальный ингредиент для компоста. Она прекрасно дополняет сухие листья или солому.

Траншейное компостирование

Мульчировать картофельной шелухой не советуют – она привлекает вредителей. Зато можно закопать ее на глубину около 15 сантиметров в траншеи между грядками.

Жидкое удобрение

Настой из картофельной кожуры – это питательное удобрение, богатое минералами. Чтобы изготовить его:

Замочите горсть шелухи в литре воды на 4 дня.

Процедите, разбавьте равным количеством воды.

Поливайте растения, но не чаще чем раз – два в месяц. Чрезмерное использование такого настоя может нарушить баланс питательных веществ в почве.

Порошкообразное удобрение

Картофельную шелуху можно высушить и перемолоть в порошок, содержащий магний, фосфор и калий. Его можно посыпать на почву или добавлять в воду для создания насыщенного удобрения.

Борьба с вредителями

Садовые слизни и комары активно реагируют на запах картофельной кожуры. Используйте шелуху как приманку в ловушках. Регулярно проверяйте и заменяйте ее, как только вредители попали в ловушку. Такой метод является безопасным, естественным и не требует токсичных средств.

К слову, также не стоит выбрасывать банановые кожуры, ведь они помогут вашим розам расти лучше.