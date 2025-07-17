Простой лайфхак для организации обуви без затрат: используйте проволочную вешалку

Навести порядок с обувью в доме бывает сложно, особенно если в прихожей или шкафу она быстро превращается в хаотичную кучу. Но, чтобы организовать обувь и убрать ее с пола, не обязательно тратить большие суммы на мебель или дорогие органайзеры.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, существует простой и бюджетный способ справиться с этим вопросом. Все, что вам нужно, это обычная проволочная вешалка. Как ее приспособить для организации обуви, рассказываем далее.

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Как превратить проволочную вешалку в органайзер для обуви?

Чтобы упорядочить обувь, не надо покупать дорогие аксессуары для шкафа или устанавливать дополнительные полки. Простая проволочная вешалка может помочь хранить обувь аккуратно и компактно. Для этого вам не понадобятся ни инструменты, ни специальные материалы. Все уже есть у вас дома.

Поэтому сначала возьмите обычную проволочную вешалку. Согните оба ее края вверх к крючку, образуя форму буквы W. Вы можете сделать это руками или воспользоваться плоскогубцами для более точного изгиба.

Органайзер для обуви своими руками: смотрите видео

Далее на каждый край вешалки поместите по одной обуви из пары. После этого повесьте вешалку в шкаф.

Если вы хотите сделать организацию еще удобнее, используйте вешалки разных цветов, чтобы разделить обувь по цвету или сезону.

Если же у вас после этого останутся лишние вешалки, их можно перепрофилировать для других полезных вещей – сделать органайзер для очков, создать держатель для солнцезащитных очков, сделать компактный органайзер для белья, изготовить рамки для декора или салфеточные кольца.

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