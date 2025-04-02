Делают дом еще грязнее: от каких привычек во время уборки стоит отказаться

Вам когда-нибудь казалось, что вы тратите часы на уборку, а в результате ваш дом выглядит еще грязнее? Это знакомая ситуация для многих.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые привычки, которые мы считаем полезными, могут на самом деле наносить больше вреда, чем пользы. Какие ошибки делают наши дома еще грязнее и как их избежать, рассказываем далее.

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Пренебрежение очисткой мусорного ведра

Обычного мытья водой и мылом недостаточно – в мусорном ведре может накапливаться грязь и плесень, поэтому важно хорошо его вымывать и дезинфицировать, чтобы избежать неприятного запаха.

Интенсивное натирание пятен на ковре

Когда вы сильно трете пятно, вы только открываете волокна ковра для накопления еще большего количества грязи. Вместо этого промокните пятно или используйте универсальное средство и чистую ткань из микрофибры. Если пятно старое (более 24 часов), стоит обратиться к профессионалам.

Использование дорогих средств для чистки плиты

Дорогие средства не всегда являются самыми эффективными. Смешайте пищевую соду с водой до состояния пасты, нанесите на загрязнение, накройте влажной тканью и оставьте на 30 минут. После этого протрите поверхность.

Чрезмерное использование средства для мытья посуды

Хотя это средство эффективно для удаления жира, он может оставлять пленку, которая накапливает грязь. Используйте его дозировано и смывайте тщательно.

Во время уборки также важно знать меру / Фото Freepik

Использование полироли для нержавеющей стали на холодильнике

Полироль может делать поверхность более привлекательной, но она также притягивает пыль, отпечатки пальцев и шерсть животных. Используйте мягкую ткань из микрофибры и натуральные средства, чтобы достичь блеска.

Игнорирование пыли на холодильнике

Пыль может накапливаться на змеевиках холодильника, снижая эффективность его работы. Используйте насадку для пылесоса или щетку с длинной ручкой, чтобы очистить пыль.

Чрезмерное использование лака для пола

Избыток средств для мытья пола оставляет липкий слой, который быстро накапливает грязь. Используйте минимальное количество средства и обязательно очищайте углы и плинтусы.

Кстати, простые ошибки во время уборки могут навредить, и в долгосрочной перспективе сократить срок службы мебели.