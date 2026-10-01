Звезда дорам: какое азиатское растение неожиданно стало популярным в Украине
Осенью сад не обязательно должен терять свои краски. Есть вечнозеленый кустарник, который цветет именно в это время года и наполняет воздух сладким ароматом. Речь идет об османтусе – растении из Азии, которое может стать необычным украшением осеннего сада.
Секретами того, как вырастить этот ароматный кустарник, поделились эксперты Королевского садоводческого общества (RHS).
Когда цветет османтус?
Османтус – вечнозеленый кустарник или небольшое дерево из семейства маслиновых. Например, Osmanthus fragrans осенью образует небольшие белые трубчатые цветки с очень сильным ароматом. В благоприятных условиях он также может цвести весной и летом.
Именно аромат является одной из главных особенностей растения: цветки османтуса отличаются сладким, насыщенным запахом.
Где посадить османтус?
Растению лучше всего подойдет солнечное или частично затененное место, защищенное от холодных и сильных ветров. RHS рекомендует для османтуса плодородную, хорошо дренированную почву. Он не любит длительного застоя воды. Для теплолюбивых видов, в частности Osmanthus fragrans, особенно важно защищенное место. В более прохладном климате RHS советует выращивать его у теплой стены или под укрытием.
Как и когда цветет османтус / Фото Unsplash
Переживет ли османтус зиму?
Это зависит от конкретного вида и климата. Некоторые османтусы достаточно выносливы, но перед высадкой в открытый грунт стоит проверить характеристики именно выбранного сорта. В то же время в теплом, защищенном месте османтус может стать настоящим украшением осеннего сада – благодаря вечнозеленой листве, позднему цветению и сильному аромату.
Что еще посадить в саду осенью?
- Тюльпаны – луковицы высаживают осенью, чтобы весной они зацвели.
- Нарциссы – хорошо переносят зиму и одними из первых украшают сад весной.
- Крокусы – компактные цветки, которые могут зацвести сразу после зимы.
- Гиацинты – осенью высаживают луковицы, а весной получают яркие соцветия и сильный аромат.
- Пионы – осень является благоприятным периодом для посадки и пересадки этих многолетников.
- Чеснок – озимые сорта высаживают осенью, чтобы получить урожай следующим летом.
- Смородина и крыжовник – кусты хорошо приживаются при осенней посадке, если почва еще не промерзла.
- Яблони и груши – саженцы плодовых деревьев также часто высаживают осенью, особенно в регионах с умеренной зимой.