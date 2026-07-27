Не краска и не обои: что строители считают самым удачным вариантом для собственного жилья

Во время ремонта многие владельцы квартир выбирают между двумя наиболее распространенными вариантами отделки стен краской или обоями. Однако профессиональные строители все чаще предпочитают совсем другой материал, особенно когда обустраивают собственное жилье.

Строитель с ником chunytskyi.remont в инстаграмме рассказал, что не рекомендует красить все стены в квартире. По его словам, несмотря на популярность такого решения, краска имеет немало недостатков, которые становятся заметны уже во время эксплуатации.

Почему не стоит окрашивать все стены?

По словам специалиста, окрашенные стены быстро теряют безупречный вид, особенно в домах, где есть маленькие дети или домашние животные. Основные недостатки краски:

поверхность легко царапается;

на стенах быстро появляются потертости;

краска легко пачкается;

даже после мытья на покрытии могут оставаться заметные следы.

Поэтому со временем отдельные участки приходится подкрашивать или даже полностью перекрашивать стену, чтобы сохранить равномерный цвет.

Какой материал рекомендует строитель?

Специалист рекомендует обратить внимание на декоративную штукатурку. По его словам, этот материал значительно практичнее для повседневного использования. Одним из главных преимуществ является возможность подобрать практически любой оттенок, поэтому декоративная штукатурка легко вписывается как в минималистические, так и в классические интерьеры.

Кроме широкой цветовой палитры, декоративная штукатурка позволяет создавать различные фактуры, которые делают стены более выразительными и помогают скрыть мелкие неровности поверхности.

Что советуют выбирать строители: смотрите видео

Почему этот материал набирает популярность?

В последние годы декоративная штукатурка все чаще появляется в современных интерьерах. Дизайнеры ценят ее за долговечность, а владельцы квартир – за практичность в уходе. Именно поэтому многие строители выбирают этот вариант не только для своих клиентов, но и для собственных домов.

По их мнению, если нужна отделка, которая надолго сохранит красивый вид и не потребует регулярного обновления, декоративная штукатурка может стать более удачным решением, чем обычная краска.

В то же время специалисты отмечают, что окончательный выбор зависит от бюджета, стиля интерьера и условий эксплуатации. Если стены часто испытывают механические повреждения, декоративная штукатурка действительно может оказаться более практичным вариантом, чем обычная покраска.