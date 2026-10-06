Забытые лайфхаки 90-х: как украинцы жили без света и хранили продукты

Длительные отключения электроэнергии заставляют украинцев вспоминать простые бытовые хитрости, которые они хорошо знали еще в 90-х. Термос с горячей водой, запас продуктов, которые не боятся комнатной температуры, и даже балкон вместо холодильника – – вот что может пригодиться во время длительного отключения электричества.

24 Канал собрал лайфхаки тех, кто пережил 90-е и отсутствие электричества.

Как сделать период отключения электричества более комфортным?

В холодное время года важно иметь возможность согреться не только с помощью теплой одежды, но и теплых напитков. В этом поможет термос с горячим чаем или хотя бы просто водой. Один из самых простых способов – заранее нагреть воду и налить ее в термос. Так можно обеспечить себя горячей водой для чая или кофе даже через несколько часов после отключения.

Термос также пригодится утром или вечером, когда электроэнергия может отсутствовать именно в нужный момент. Еще один важный запас – питьевая вода. Ее лучше иметь дома заранее, ведь во время длительного отключения могут возникнуть проблемы с работой насосов, обеспечивающих подачу воды в дома.



Стоит заранее нагреть воду и налить ее в термос / Фото Unsplash

Какие продукты переживут отключение холодильника?

Если холодильник не работает несколько часов, его не стоит открывать без необходимости. Чем реже открывать дверцу, тем дольше внутри сохраняется холод. Но на случай длительных отключений лучше заранее запастись продуктами, не требующими хранения в холодильнике. Это могут быть:

крупы,

макароны,

консервы,

сухофрукты,

орехи,

хлебцы и другие продукты длительного хранения.

Стоит помнить и о простом правиле: скоропортящиеся продукты нельзя оставлять в тепле только потому, что на улице холодно.

Как хранили продукты, когда холодильника не было?

Холодильники в СССР существовали, но далеко не всегда были доступны каждой семье. Особенно в первые послевоенные десятилетия бытовые холодильники не были привычным явлением в каждой квартире. Поэтому людям приходилось придумывать другие способы хранения продуктов.

В холодное время года одним из самых простых "природных холодильников" становилось место за окном. Продукты складывали в кастрюлю, банку, пакет или специальную сетку и выставляли на холодный воздух. Так можно было хранить масло, молочные продукты, колбасу и другую пищу, требующую прохлады.



Продукты вывешивали за окно / Фото Obozrevatel

Как передвигаться по городу, когда не работают светофоры?

Длительное отключение электричества создает проблемы не только дома. Если не работают светофоры и уличное освещение, пешеходам становится значительно сложнее быть заметными для водителей. Поэтому в темное время суток стоит использовать светоотражающие элементы, фонарик или другой источник света. Перед переходом дороги необходимо убедиться, что водитель действительно вас видит. Особенно опасно переходить дорогу там, где светофор не работает, а улица плохо освещена.

Почему в 90-х люди быстрее приспосабливались к темноте?

Тогда многие привычные сегодня вещи просто не были настолько зависимы от электричества. Люди держали дома:

свечи,

спички,

фонарики,

термосы,

запасы воды и продукты длительного хранения.

Сегодня к этому списку можно добавить портативные зарядные устройства, аккумуляторные лампы и зарядные станции. Но главный принцип остался прежним: часть необходимых вещей лучше подготовить до того, как отключится свет, а не после.