Отопление дома пеллетами становится все дороже, поэтому домовладельцы ищут способы сократить расходы на отопление. В Польше фермеры предлагают необычную альтернативу – обычный овес, тонна которого стоит примерно 600 – 700 злотых вместо более 2 000 злотых за пеллеты.

Однако прежде чем покупать зерно для отопления, нужно проверить одну важную деталь. Об этом говорится в материале Wprost.pl.

Почему поляки начали заменять пеллеты овсом?

Стоимость древесных пеллет в Польше заметно выросла. Если осенью 2025 года тонна такого топлива стоила около 1 400 злотых (примерно 15 500 гривен), то в ноябре 2026 года средняя цена с доставкой превышала 2 100 злотых (примерно 23 200 гривен). Из-за этого владельцы домов все чаще ищут более дешевые варианты отопления.

Одним из них стал овес, который фермеры продают не только в качестве корма для животных, но и для использования в качестве биомассы. Сам способ не нов: зерновые культуры уже давно используют для отопления в специально приспособленных котлах. Однако сейчас интерес к такому топливу растет из-за значительной разницы в стоимости.

Сколько можно сэкономить на отоплении овсом?

Тонна овса стоит примерно 600–700 злотых (6 650–7 750 гривен). Это более чем в три раза дешевле древесных пеллет, цена которых превышает 2 000 злотых за тонну.

В то же время овес обладает более низкой теплотворной способностью, чем качественные древесные пеллеты. Поэтому для получения такого же количества тепла его нужно сжигать больше. Кроме того, зерно занимает больше места для хранения и может оставлять больше золы.



Овес обладает более низкой теплотворной способностью / Фото Unsplash

Почему нельзя просто засыпать овес в пеллетный котел?

Несмотря на привлекательную цену, такая замена подходит не для каждого отопительного устройства. Стандартные пеллетные котлы рассчитаны преимущественно на древесные гранулы, а зерно обладает другими свойствами при горении. Овес может нарушать работу горелки, создавать проблемы с подачей топлива и образовывать спекшиеся остатки. Из-за этого котел придется чаще чистить и обслуживать.

Некоторые модели специально приспособлены для сжигания зерна или различных видов биомассы. В других случаях производители разрешают использовать только смесь овса с пеллетами в определенных пропорциях. Поэтому перед покупкой зерна необходимо ознакомиться с инструкцией к котлу и перечнем разрешенных видов топлива. Самостоятельные эксперименты могут привести к выходу оборудования из строя или потере гарантии.

Какой овес подходит для отопления?

Важно учитывать не только цену зерна, но и его качество. Овес должен быть достаточно сухим, ведь влажное зерно горит хуже, снижает эффективность отопления и может вызвать проблемы с горелкой. Также нельзя использовать семена, обработанные средствами защиты растений.

Такие вещества не предназначены для сжигания в бытовых отопительных системах. Хранить овес нужно в сухом помещении, защищенном от влаги и грызунов. Стоит заранее позаботиться и о достаточном месте, ведь для получения такого же количества тепла зерна понадобится больше, чем пеллет.

Итак, овес может стать значительно более дешевой альтернативой древесным гранулам, но только при условии, что котел приспособлен к такому топливу. Прежде чем переходить на зерно, стоит ознакомиться с рекомендациями производителя и рассчитать не только стоимость тонны, но и реальные расходы на отопление за весь сезон.